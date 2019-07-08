Продолжаем голосовать за лучшие пиццерии Тулы в 2019 году

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучшие места в Туле, где готовят пиццу. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваших любимые

пиццерии,

делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места также будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара пиццерий, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.