Елена Темникова: О собственном банке, мусоре и телепортации

Фото Дмитрия Дзюбина и Екатерины Беловой.

— Лена, Тула — один из немногих городов, где ты успеваешь погулять до концерта…

– Да, мы всегда рано приезжаем на машине из Москвы в Тулу. Здесь в первую очередь обязательно заглядываем в кремль, гуляем по его территории. Обязательные пункты также — один ресторан и одна кафешка — городские заведения, которые уже успели стать любимыми. По Туле хочется гулять каждый раз. Она уже прямо родная стала!

— 18 апреля, в свой день рождения, ты презентовала третий сольный альбом «TEMNIKOVA III: Не модные». Как это было?

– Потрясающе! О лучшем я даже мечтать не могла. На моей презентации впервые в России использовался 5D-звук: 76 колонок, 27 усилителей… На танцполе и в фан-зоне можно было просто сойти с ума. Атмосфера давила на все точки, отвечающие за радость. Было очень здорово!

Мне кажется, тот день стал самым длинным в моей жизни.

Все события смешались: день рождения, презентация альбома, который я впервые исполнила на сцене, а не дома… Это было волнительно, но так кайфово! Люди, впервые услышав слова новых треков, уже на припевах пели вместе со мной. Вот как так? Мне кажется, между нами есть некая ментальная связь.

Скажу честно: «TEMNIKOVA III: Не модные» — самый сильный альбом за всю историю моего творчества. А еще у меня на днях вышла новая песня с идентичным названием. Она уже доступна на всех платформах.

— На презентации гостей ждал сладкий подарок — фиолетовая вата. Ты так интригующе описала этот сюрприз. В чем его особенность, ведь не только в цвете?

– Скажу так: кто попробовал, тот понял. Главная фишка, конечно, была в составе. Ее задумала моя потрясающая команда, которая творит вещи, которые еще никто никогда не делал.

И вообще, благодаря таким перформансам наш коллектив считается топовым в музыкальной индустрии. Нам завидуют, нас любят, боятся и обожают.

— Да, мы слышали про еще одну фишку твоей команды — Temnikova bank. Что это такое?

– Это валюта, которая существует уже давно. Раньше мы просто расстреливали ее на концертах, а потом стали разбрасывать со сцены, чтобы зрителям досталось как можно больше купюр. Это сродни лотерее: стираешь монеткой защитный слой, получаешь 12-значный код, вбиваешь его в личном кабинете на моем сайте, и тебе на баланс капают деньги. Потом на эти деньги можно купить мой дизайнерский шмот.

По большому счету, я просто абсолютно бесплатно отправляю людям одежду — за те деньги, которые я сама себе подарила. Некоторые слушатели специально ездят за мной на концерты по разным городам. Ведь они знают: такого шоу больше не будет, в каждом городе — лишь единожды.

До окончания моего тура остались считанные дни, и эта программа больше никогда не прозвучит.

На моих концертах надо ловить не только специальные купюры. Есть еще и «снежок» — абсолютно новые, дико модные носки, которые гарантируют человеку пропуск ко мне в гримерку.

Попасть туда также могут и те, кто празднует день рождения на моем концерте. Для этого нужно показать паспорт или водительские права одному из членов моей команды. После концерта эти люди приходят ко мне в гримерку, мы обнимаемся, фотографируемся, общаемся. Это волшебные моменты.

— Если бы у тебя была возможность на один день выбрать себе дар, каким бы он был?

– Если на один день, то я бы выбрала дар исцелять все болезни. Тогда я бы не спала целые сутки и только и творила бы добро. Кстати, я бы хотела излечивать не только людей, но и животных, природу. Ведь наша планета гибнет… Каждый раз, когда я приезжаю отдыхать к морю или океану, вижу, как в воде плавают бутылки, пакеты, упаковка, обертки. Всегда достаю этот мусор голыми руками, хоть это и не очень приятно. Надо мной даже смеются многие знакомые.

С одной стороны, мне немного стыдно, а с другой, я горда тем, что могу хоть что-то изменить.

Бросая отходы в воду после какой-нибудь вечеринки, люди не думают, какой вред это наносит морским обитателям. Рыбки или черепашки, заглатывая мусор, гибнут. Это очень страшно.

Ну а если бы мне предложили выбрать дар на всю жизнь, я бы взяла телепортацию. Кстати, не только для себя, но и для всей своей команды: как быстро мы смогли бы перемещаться между площадками! Ну или сквозь стены проходить… Тоже неплохо! А вообще, мне кажется, все необычные способности будут доступны позже, в будущем. Мы, наверное, этого не застанем. Но наши дети будут свидетелями настоящих чудес, я уверена!

— Какие планы на майские праздники?

– Как и большинство артистов нашей эстрады, мы с командой полетим в Турцию давать концерты. Параллельно, конечно, будем отдыхать. Я с собой возьму дочку Сашу. Недавно, как раз на презентации моего нового альбома, она впервые вышла вместе со мной на сцену. Я не смогла оставить ее за кулисами: дочка вцепилась в меня и милым командным голосом сказала: «Мама, я иду с тобой!»



Елена с дочерью Александрой.

Любопытно, что на сцене она не растерялась: люди аплодировали ей, кричали ее имя, были рады видеть ее. И Сашенька расцвела!

Разулыбалась, взяла в руку вымышленный микрофон и начала петь (это было слышно только мне).

Спасибо моим поклонникам, которые засняли этот трогательный момент. Когда дочка вырастет, я покажу ей видео, где она впервые почувствовала себя артисткой.

— Вспомни тот момент, когда ты покинула «Фабрику звезд». К тебе пришла популярность, люди стали узнавать тебя на улицах. Каково это было?

– Был 2003 год. Нас, участников «Фабрики», сразу предупредили: ребят, у вас может поехать крыша. Нас пять раз в день показывали по Первому каналу, что не могло не повлиять на нашу неокрепшую нервную систему. На молодых ребят вдруг свалился такой груз! Тогда каждый из нас думал, что он самый особенный, самый талантливый и классный. Ведь мы были подростками, нам было сложно адекватно воспринять популярность. У меня, как и у остальных, развилась «звездная болезнь». А потом семья, близкие и друзья вернули меня к реальности, и с тех пор я больше не страдала этим отвратительным «заболеванием».



Темникова на «Фабрике звезд».

Помню, как участвовала в шоу «Последний герой» (2004 год). Наверное, в тот период я начала задумываться о своем отношении к известности. Мне нравилось рассказывать, как я жила на том проекте. Он был настоящим, живым, и эти качества постепенно обрела и я.

Сейчас я вижу «звездную болезнь» у современных молодых исполнителей. И я их не осуждаю: сама была такой, а мудрость приходит лишь с возрастом и опытом.

— А теперь небольшой блиц. Онлайн-шопинг или обычный?

– Онлайн. Это экономит время, а я его очень ценю.

— Что предпочтешь в полете — фильм или книгу?

– Сон, только сон. Перелет — моя единственная возможность отдохнуть. Да и вообще, в последнее время, когда я начинаю читать, то моментально вырубаюсь. Невыносимо, хоть спички в глаза вставляй!

Я, правда, очень много работаю. Да и еще я же мама, хорошая мама.

У меня в жизни теперь есть только два занятия — работать и заниматься ребенком. Я давно не ходила в кинотеатр, не сидела с подругами в кафе, не была в салоне красоты. Все время я уделяю дочке, свободной минутки на чтение или фильм у меня попросту нет.

— Что выберешь — кроссовки или шпильки?

– Конечно же кроссовки! Я за максимальный комфорт: мне нравится впитывать жизнь, наслаждаться окружающими людьми и моментами по полной, при этом не страдая от неудобных шпилек. Кстати, многим моим подругам вполне удобно на высоких каблуках.

досье myslo

Елена Владимировна Темникова — певица, дизайнер, экс-солистка группы «Серебро».

Родилась 18 апреля 1985 года в Кургане.

Семья: муж Дмитрий Сергеев (руководитель IT-компании), дочь Александра (род. 27.03.2015).

Выпустила три сольных альбома — TEMNIKOVA I, II и III.

Участвовала в проектах «Фабрика звезд» (2 сезон), «Последний герой» (5 сезон), «Точь-в-точь» (3 сезон).