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FASHION STYLE: Тула на два дня превратилась в модную столицу России

Фото Алексея Пирязева.

FASHION STYLE: Тула на два дня превратилась в модную столицу России

Всероссийский фестиваль моды и красоты FASHION STYLE прошел в Туле в шестой раз. На грандиозное шоу съехались более 30 молодых дизайнеров со всей России. 

20 и 21 апреля Колонный зал Дома Дворянского собрания по-особенному сиял: на подиум вышли модели в оригинальных нарядах от молодых дизайнеров. По доброй традиции, фестиваль собрал большое количество гостей. Было ярко! 

По сути, FASHION STYLE - не просто красивое шоу. Это настоящая старт-ап площадка, конкурс для начинающих дизайнеров, которые хотят пробиться в мир большой моды. Предыдущие пять фестивалей показали: FASHION STYLE действительно открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению. Так что участникам модного показа в этот раз было, за что бороться!

На суд профессионального жюри свои коллекции представили более 30 дизайнеров. В судейскую коллегию вошли: Алла Бурлина – президент Всероссийского фестиваля FASHION STYLE, региональный представитель международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», главный редактор журнала Linda; Елена Шипилова — художник-модельер, член Международного Художественного Фонда, лауреат премии Национальной Академии Индустрии Моды в номинации «Лучшая промышленная коллекция», постоянный участник Moscow Fashion Week; Юлия Вепринцева - министр молодежной политики ТО; Эльвира Гафина - главный редактор журнала «Золотой квадрат»; дизайнер Джемал Махмудов; Елена Лаврентьева - художник-технолог производственного комбината «Аврора». 

Первой свою коллекцию под названием «Каллиграфия» представила дизайнер Ольга Крамсакова из Рязани. Черно-белые цвета, минимум атрибутики, сдержанность в каждом наряде. У Ольги получились ненавязчивые повседневные образы. 

А вот коллекция тулячки Ольги Ведешкиной «Несущие свет». Согласитесь: отличие очевидно!

Ольга сделала акцент на приталенных моделях, поставила на элегантность и не проиграла: ее коллекцию зал встретил бурными аплодисментами. 

 

Ольга Ведешкина

Ольга Ведешкина

- На создание коллекции меня вдохновил маяк. Каждый образ — это ансамбль, элементы «выстреливают» только в комплексе, поэтому отделить одну вещь от другой нельзя. На показе я сделала цветовой акцент на центральной модели: это необычно и, я думаю, жюри по достоинству это оценило.

 

Наряды выполнены из модных тканей, прошедших современную технологию обработки. Дизайном я занималась с детства: сначала шила одежду для кукол, а когда стала старше, поняла, что хочу сделать дизайн делом своей жизни. Окончила университет по специальности «Дизайн костюма» и теперь работаю по профессии. Помню свою первую коллекцию: меня вдохновило создание новой одежды из лоскутов старой. Получилось круто!

 

А вот коллекция тулячки Светланы Визавитиной «Ноэль».  Дерзко, стильно, эпатажно! 

Светлана Визавитина

- Моя коллекция - смешение этнического и готического стилей. В ней участвуют тюрбаны, кожа, шифон, перья - хедлайнеры этого сезона. Кожа вошла в моду еще в осеннем сезоне, но до сих пользуется популярностью - как куртки, топы, так и лосины и брюки. В тренде по-прежнему перья: их можно использовать как брошь, либо как декоративное украшение для волос. Я 6 лет отучилась на дизайнера одежды в Ельце и долго искала свой стиль. Экспериментировала, ударяясь то в нежные образы, то в дерзкие, экстравагантные варианты. Сейчас мне захотелось брутальности! Так и получилась «Ноэль».

Зрителей также поразила коллекция «Сказание о поле Куликовом» дизайнера из Богородицка Марины Шестовой. Марина занимается дизайном уже больше 20 лет и решила бросить вызов начинающим конкурентам. 

Марина Шестова

- В творчестве я всегда использую народные мотивы и свой любимый васильковый цвет в сочетании с белым. Раньше, 20 лет назад, когда я только начинала профессиональную деятельность, мода была другой, более сдержанной. Сейчас границы размываются, тренды меняются чуть ли не каждый день. Своей коллекцией я хочу показать: есть то, что остается неизменным всегда, - красота и молодость. Думаю, у меня получилось! 

Myslo предлагает взглянуть еще на несколько коллекций, представленных на FASHION STYLE: 


Коллекция Марины Сальниковой «Дыхание этноса. Батик», г. Тула. 


Коллекция Анастасии Олесиюк Fox Red, город Гродно. 


Коллекция Аделины Наумовой Iron rose, Москва. 
 

Коллекция Марии Ермаковой «Ч Б», г. Рязань. 


Коллекция Елены Гребениченко «Воины света. Возвращение», г. Москва.

Елена Гребениченко получила гран-при фестиваля и путевку на финал международного конкурса «Русский силуэт». Первое место завоевал Артем Леонов из Липецка. Он будет участвовать в международной неделе моды Estet Fashion Week. Второе и третье места присудили Инне Абдулаевой (г. Пятигорск) и Анастасии Олесиюк (г. Гродно) соответственно. 

Специальным призом и участием в международной неделе моды «Эстет» наградили Анну Плешкову за коллекцию «Аквилон» (г. Орел). 

В довершение всего хочется отметить, что с каждым годом фестиваль FASHION STYLE приобретает все большую популярность: увеличивается количество участников, конкурсная программа становится более обширной.

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 15:00 0
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