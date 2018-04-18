Тульские добровольцы о спасенных жизнях, масштабных акциях и желании помогать

Марина Шелудько каждые полгода сдает кровь для больных людей.

Тульские добровольцы помогают детям, старикам и животным, сдают кровь, организовывают экологические акции и массовые мероприятия федерального масштаба. И каждый из них уверен: делать добро почетно и приятно.

Тамара Тарунтаева: «Я помогаю людям с детства»



Тамара Тарунтаева: «Мне нравится дарить людям улыбку».

- В моей начальной школе было творческое объединение «Цветы культуры». Мы сами готовили концерты для детей-сирот. Это и стало началом моих добровольческих дел. Сейчас я председатель волонтёрского сектора факультета истории и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого , член центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и член Тульского волонтерского корпуса.

Я уже шесть лет помогаю нуждающимся людям в центрах реабилитации и домах престарелых. А также организовываю мероприятия регионального и федерального масштаба: встречаю гостей, составляю списки и т. д. Я работала на фестивале «Улыбнись, Россия!», «Ночь музеев», всероссийских научных конференциях, Российской студенческой весне и т. д. Все это дарит мне счастье.



Добровольчество занимает очень много времени. Например, подготовка к федеральным мероприятиям — порой мы готовимся около полугода, а во время проведения работать приходится по 20 часов в сутки.

Но я никогда не задумываюсь над тем, чтобы все бросить. Добровольчество — очень стойкая привычка, как только начинаешь кому-то помогать, привыкаешь так, что больше не можешь без этого.



Пока я учусь в университете, проблем с тем, чтобы найти время на волонтерство, нет. Но я надеюсь, что не брошу это занятие и в будущем.

Я получаю удовольствие от улыбок на лицах людей, оттого, что могу сделать этот мир чуточку лучше. И мне не жалко на это своего личного времени. Я всегда открыта для общения и с удовольствием помогу тем, кто в этом нуждается. Найти меня можно через группы студенческого совета факультета истории и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого и сообщества «Волонтеры Победы».

Марина Шелудько: «Моя кровь спасает чьи-то жизни»



Марина Шелудько каждые полгода сдает кровь для больных людей.

- Впервые я сдала кровь, когда училась в университете. Мы с подружкой просто увидели объявление и решили поробовать, было интересно.

Теперь я кадровый донор, сдавала кровь уже 20 раз. Меня все спрашивают, зачем я сдаю кровь. А мне приятно осознавать, что моя кровь может кому-то пригодиться.



На станцию переливания крови я прихожу каждые полгода. Плюс сдаю кровь адресно, когда кто-то оказался в беде и просит помощи. И я даже не знаю, что приятнее: знать, кому ты помог, или нет. В любом случае это спасает жизни.



Я стала донором, можно сказать, случайно. Но как потом выяснилось, моя мама и ее сестра тоже сдавали кровь в студенческие годы, а сестра дедушки является Почетным донором Чувашской Республики. Так что в моей семье мое увлечение поддерживают.



Я работаю в университете и возглавляю донорское движение. Я вижу, что студенты сейчас очень охотно становятся донорами. Это получает большую популярность из-за распространения в социальных сетях. Там публикуются сообщения об акциях и объявления о необходимости адресной помощи. Раньше собрать доноров было не так просто, нужно было найти их номера и обзвонить каждого. А теперь достаточно разместить пост в соцсети и попросить сделать репост — и твое сообщение за несколько минут увидят сотни людей!



К донорскому движению может присоединиться любой здоровый человек. Для этого нужно прийти на станцию переливания крови со справкой от терапевта, что он может быть донором, и справкой санэпидемстанции, что по месту его прописки не было больных людей. Во время донорских акций такие документы не нужны.

Екатерина Олейник: «Защищаю природу и понимаю, что это не напрасно»



Екатерина Олейник: «На деньги от переработки пластиковых крышек

мы купили пять инвалидных колясок!»

- Я руковожу тульским отделением «Зеленого движения России «ЭКА». Мы спасаем птиц, продвигаем раздельный сбор отходов, проводим экологические фестивали, организуем посадки и субботники. Самые масштабные наши акции: вегетарианский фестиваль, эко-фест на набережной Упы и фестиваль воздушных змеев. Все это мы делаем на добровольных началах, наше отделение не зарегистрировано, и соответственно мне и моим активистам ничего не платят.



Мы всегда ищем новые возможности помочь природе и людям.

С прошлого года мы начали продвигать эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки». На деньги, вырученные от переработки пластиковых крышечек от бутылок, мы уже купили пять инвалидных колясок для подопечных фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».



Сейчас я в декретном отпуске, но вообще я работаю специалистом по работе с молодежью. И мы тоже постоянно проводили социальные акции: ездили в реабилитационные центры и школы-интернаты, собирали корм бездомным животным, организовывали донорские акции.



Я всегда хотела помогать людям. Например, ждала совершеннолетия, чтобы начать сдавать кровь. А сейчас у меня есть удостоверение донора России.

Чувствую, что все, что я делаю, не напрасно. И я рада, что у меня есть единомышленники.

Всю информацию о нашей деятельности можно найти в группе ВКонтакте «Зеленое движение России «ЭКА» (Тульский регион)». Если вы хотите присоединиться к нам, пишите мне в социальных сетях или звоните по телефону 8−953−184−95−54.

Анастасия Козлова: «Все добрые поступки к нам возвращаются»



Анастасия Козлова уверена: все животные достойны любвии ласки.

На фото она со своим питомцем Персиком.

- Любовь к животным была у меня с самого детства: по дороге в школу я всегда отдавала свои бутерброды встречным дворовым собакам и кошкам. А потом поняла, как могу помочь им найти дом, и стала размещать посты о бездомышах в сообществах в социальных сетях.



Настоящий перелом во мне случился после случая с хабаровскими живодерками. Наткнулась в интернете на ужасные фотографии издевательств над животными, и внутри все перевернулось. Я не смогла остаться в стороне.

Теперь я организовываю митинги и пикеты зоозащитников, а сейчас вместе с другими активистами пытаюсь добиться гуманного решения проблемы с бездомными животными.



Я уверена, что братья наши меньшие заслуживают лучшего отношения, а их обидчики должны получать максимальный срок наказания. На мой взгляд, всех, кто проявляет жестокость к животным, нужно изолировать от общества. Потому что следующим может оказаться кто угодно, например, наши родные и друзья.



Есть одна хорошая поговорка: «Ни одно доброе дело не останется безнаказанным». Это как нельзя кстати подходит к зоозащите. Все наши поступки возвращаются к нам. Делать добро всегда приятно.

Лично я получаю бесконечно много радости от осознания того, что спасаю жизни. Ну и конечно, приятные эмоции дарит знакомство с новыми замечательными людьми. В Туле много зоозащитников, мы общаемся, и на душе становится спокойно и светло, когда знаешь, что ты в этом городе не один.



Я уверена, что время на добровольчество может найти каждый. Потому что даже на работе к нашему делу относятся с понимаением, и даже отпускают, если нужно сделать что-то срочное.



Если вы хотите помогать животным и отстаивать их права, или знаете, что какой-то четвероногий друг в беде, пишите мне ВКонтакте. Мой аккаунт можно найти по адресу www.vk.com/fabi_eee

Юлия Борисова: «Окружаю стариков заботой и поддержкой»

- Вся моя жизнь связана с благотворительностью. Семь лет я работала специалистом по соцработе в психоневрологическом интернате, в котором живут инвалиды, страдающие психическими заболеваниями. Там я познакомилась с благотворительным фондом «Старость в радость», а потом стала его сотрудником.



Мы помогаем пожилым в домах-интернатах, палатах сестринского ухода, центрах социального обслуживания населения. Мы организовываем поездки волонтёров, обеспечиваем учреждения современными средствами гигиены и реабилитации, а также финансируем косметический и капитальный ремонт домов престарелых. Помогаем старикам и адресно, в том числе на дому.



Я могу сказать, что туляки — отзывчивые люди. Особенно большой отклик вызывает новогодняя акция по сбору подарков для нуждающихся пенсионеров.

Мы размещаем информацию о ней в социальных сетях, и люди не только приносят свои презенты, но и с радостью принимают участие в волонтерских поездках. С каждым годом число участников этой акции растет.



Если вы тоже хотите помогать пожилым людям, ищите мои контакты на сайте starikam.org, а также в социальной сети ВКонтакте.

Если помощь нужна вам, звоните на тел. горячей линии помощи пожилым: 8−985−862−95−02.

Дмитрий Попов: «Счастливые глаза детей — это непередаваемо»



Дмитрий Попов вместе с товарищами из внедорожного клуба «ТУЛА 4×4»

помогает Болоховскому интернату.

- Все началось с того, что один наш товарищ из внедорожного клуба «ТУЛА 4×4» написал: «А может, съездим в детский дом?». И эту инициативу все сразу поддержали. Мы собрали 30 000 рублей, купили ребятам подарки. Но, на самом деле, материальные презенты — это не главное, вы бы видели эмоции детей после наших встреч!



Большинство из них растут без отцов, а тут приехала целая компания мужчин, провела с ними время, да еще и покатала на своих машинах по бездорожью. Мы произвели фурор!



Мы ездим в Болоховский интернат, и, честно говоря, выбрали мы его совершенно случайно. Я просто ехал мимо и зашел со своей инициативой к директору. Я работаю в автосервисе, был в рабочей одежде. Сначала она отнеслась ко мне с недоверием, но теперь, конечно, изменила отношение. В интернате находятся больше ста человек, и каждому мы уделяем внимание. А еще ребята пожаловались, что у них нет нормального спортзала, мы собрали 120 000 рублей, и теперь зал полностью укомплектован!



Нам всем искренне интересно общаться с детьми, в интернат мы приезжаем семьями. А многие наши соклубники даже ездят туда отдельно к знакомым детям, общаются с ними.



Ребята в восторге от наших встреч. А счастливые глаза детей — это непередаваемо!

Кстати

Тульские волонтеры стали «Послами Победы»

Трое жителей Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса «Послы Победы». Юлия Куликова, Дмитрий Балябкин и Иван Кутищев вошли в число 200 победителей.

Теперь они примут активное участие в организации и проведении Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге 9 Мая. Их обеспечат фирменной экипировкой, проживанием и питанием. Также предусмотрено обучение с участием экспертов, историков и ветеранов Великой Отечественной войны.