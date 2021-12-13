«Читай-город»: подарки для всех и сразу

Так мало времени, так много дел! Декабрь заставляет нас выходить на запредельные скорости жизни: доделать работу, свести отчёты, украсить дом, придумать праздничное меню. А самое главное, найти для близких лучшие подарки, которые порадуют, запомнятся и станут символом искренних пожеланий. А еще лучше — знать место, где можно найти новогодние подарки всем и сразу.

Такое место — сеть книжных магазинов «Читай-город». Кроме книг там ждут забавные сувениры, товары для хобби и творчества, детские товары, подарочные сертификаты, открытки и упаковка на любой вкус.

5 причин отправиться в «Читай-город» всем, кто в поисках идеальных подарков.

1. Лучший подарок для неё.

Хорошая история любви — какая женщина откажется от такого подарка! «Через год в это же время» — новогодний и радостный рассказ о том, что порой судьба закручивает невероятные виражи на пути к счастью.

Книгу можно упаковать в экосумку с милым корги и дополнить романтическими пожеланиями. Подарочный сертификат в новогоднем дизайне поможет любимой побаловать себя.

2. Лучший подарок для него.

Мужчины любят хорошие истории и предпочитают в них конкретику. «Красная Книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым» Евгения Фиста — автора самого популярного мужского блога — это подарок, который поддержит и заставит улыбнуться. Чай против стресса подойдет в качестве пожелания сил и крепкого здоровья. А идеально довершит комплект подарочный сертификат в новогоднем дизайне для решительных покупок в будущем.

3. Лучший подарок для ребёнка.

Дети любят игры, а родители мечтают, чтобы они больше читали. Идеальное решение — книга с загадками на внимание «Где же Санта? Вокруг света». Это волшебная новогодняя история про путешествие семьи Санта-Клауса по самым прекрасным городам мира. Только злодейка Гадкая Нэт собирается сорвать вручение новогодних подарков. Но с помощью внимательных читателей герои обязательно справятся! Чтобы ребёнок не забыл, где остановился, подарите забавные магнитные закладки. А «Личная карта читай-агента» для самостоятельной покупки любимых книжек научит финансовой ответственности.

4. Лучший подарок для друзей и коллег.

Все мы любим Новый год не только за атмосферу чудес, но и за длинные выходные, во время которых можно устроить киномарафоны на несколько дней. И которые станут ещё лучше с книгой Надежды Железняк «Кинорешебник: научитесь понимать кино за 12 культовых фильмов». Универсальная книга, подойдет как заядлым киноманам, так и тем, кто не знает, с чего начать постигать интересный мир кино — и самого себя. Чтобы ценные мысли из книги и важные встречи по работе можно было сразу же записать, добавьте антиежедневник. Приумножит удовольствие новогодний подарочный сертификат.

5. Лучший подарок себе.

Еще один человек, которого непременно нужно порадовать на Новый год — это вы сами! Неважно, насколько хорошим был весь прошлый год — вы это заслужили. Книга профессиональных художников Дэвида Бэйлса и Теда Орланда «Творить нельзя бояться. Как перестать сомневаться и найти свой творческий путь» на конкретных примерах из мира искусства поможет принять себя и получить всё, что вы загадаете под бой курантов: любовь, вдохновение, достаток, дело всей жизни. А главное — уверенность в том, что вы находитесь на правильном пути.