Тульские «Городские реновации»: как запомнить Крапивну, создать дизайн «Тройки» и одежду из билетов

Текст: Полина Салькова. Фото предоставлено героем публикации.

«Городские реновации» — это организация, которая помогает жителям городов по всей России развивать и улучшать пространство вокруг себя. Тульское отделение работает уже второй год.

Myslo пообщался с директором регионального отделения Даниилом Бессоновым, чтобы разобраться, как пара человек может создать концепцию благоустройства двора, выпустить открытки с прикрытой крапивой наготой для туристического кластера, запустить конкурс на альтернативный дизайн карты «Тройка» и сделать одежду из трамвайных билетов.

— Какие цели у проекта в Туле?

– Если коротко, мы хотим участвовать в развитии родного города и дать такую возможность другим. Очень часто бывает так, что в силу близости к столице Тула благоустраивается и меняется силами московского ресурса. В этом нет ничего плохого, и, несомненно, развитием городов должны заниматься специалисты. Прекрасно, что регион может их привлекать, но и туляки должны иметь возможность напрямую влиять на процессы развития города. Это вопрос локальной идентичности и любви к городу как к чему-то родному, поэтому мы стремимся собрать команду как профессионалов, так и просто неравнодушных горожан, способных это влияние оказывать. Это история не про конфликт в духе «Приехали к нам со своим самоваром», а про то, что нужно «поженить» работу профильных специалистов с потребностью самих горожан в самовыражении.

— Есть какие-то достижения сейчас?

– Первый год мы довольно долго разгонялись. Нужно было понять, как всё устроено на самом деле. Чтобы действительно развивать город, нужно знать, какие экономические и политические предпосылки у каждого конкретного проекта. Начать реальную работу удалось, по сути, с августа 2020 года. Это было участие в создании туристического кластера в селе Крапивна. За основу концепции был взят факт, что именно из Крапивны Лжедмитрий I отправил обращение к Думе и народу во время восстаний. Поэтому мы предложили туристическую почту, открытки и тематический арт-объект. Ведь значительная часть туристического потока в Тульской области — жители Москвы. Отправляя открытку из Крапивны в Москву, послание как бы повторяет проделанный когда-то давно путь. В идеале нам хотелось, чтобы это стало некой шуткой, чтобы люди отправляли знакомым свои требования.

Например, влюблённая пара, находясь в Крапивне, отправляет друг другу по открытке, не показывая её содержание. А уже в Москве выясняется, что парень требует больше не готовить какое-то блюдо, а девушка — не разбрасывать носки по комнате. Это крутой способ с позитивом вспомнить про Крапивну уже по завершении путешествия. Ну и дизайн для некоторых открыток мы сделали довольно смелый. Я, честно говоря, до последнего не верил, что получится реализовать всё, как мы хотим. Но в нашу концепцию поверили в Комитете по развитию туризма Тульской области, что было неожиданно и приятно. В дальнейшем в Крапивне должен появиться еще и арт-объект по нашей концепции.

Затем, уже в октябре, нам удалось договориться с министерством ЖКХ Тульской области доверить нам создание концепции благоустройства одного из небольших общественных пространств в Туле.

К сожалению, в самый разгар разработки все участники этого проекта отправились отсиживать домой свой ковидный карантин, что сильно сказалось на решении организационных вопросов и эффективности работы. Но всё же мы надеемся увидеть свой проект реализованным уже в 2021 году. А потом заняться и другими, надеюсь, уже без форс-мажоров. Если, конечно, оправдаем доверие.

— А из-за карантина и пандемии работа организации не остановилась?

– Выполняя задачи по благоустройству во время пандемии, мы нашли несколько онлайн-решений. Мы также в тестовом формате проводили сбор предпочтений жителей по благоустройству в Ясногорске с помощью таргетированной рекламы в социальных сетях. Мы настроили рекламу и разработали опросник таким образом, чтобы он показывался только людям, проживающим в 500 метрах от дома, отсекая в самом опроснике просто живущих неподалеку. Собранную информацию мы передали местным властям. Кстати, этот объект сдали в ноябре 2020 года. Хочется верить, что собранная информация оказалось полезной.

В пилотном формате мы запустили урбанкарту.

На базе Google мы сделали карту, на которой отмечаем интересные с точки зрения урбанистики места. Это советская мозаика, исторические постройки, граффити. Потихонечку будем ее заполнять. По сути, это карта интересных визуальных мест. Люди, занимающиеся в Туле кино и туризмом, уже проявили к ней интерес.

Ну и вишенкой на торте в этом году стал конкурс на альтернативный дизайн карты «Тройка», который проходит прямо сейчас. Мы решили, что было бы здорово дать возможность одним тулякам придумать свой дизайн для «Тройки», а другим — возможность выбрать победителя, чью карту выпустят ограниченным тиражом. Но чтобы избежать накруток и сделать участие более привлекательным для дизайнеров, постарались собрать хороший состав жюри.

Например, в состав вошли сооснователь «Кофе Культа» и автор концепции «Искры», сооснователь культурного центра «Типография», федеральные эксперты, местные чиновники. Полный состав мы раскроем чуть позже. Что немаловажно, победитель получит 20 000 рублей. Кстати, это наши собственные деньги. От сердца отрываю, можно сказать. Но это инвестиция в идею о том, что нужно давать тулякам возможность проявить себя. Вчера — в открытках, сегодня в дизайне транспортный карты, а завтра — в концепции того, как должен развиваться город в целом. Все от этого только выиграют. Власть получает идеи, талантливые туляки — возможность проявить себя. При этом мы не приходим со своими идеями, как с ультиматумом: «Хотим так и никак иначе!» Мы приходим и говорим: «Это, конечно, ваша работа, но посмотрите, у нас тут есть пара идей…»

Развитием транспортной системы, несомненно, должны заниматься специалисты. У нас в организации таких, к сожалению, нет, но мы всегда можем покреативить и придумать другие способы повлиять и на эту сферу городской жизни.

Причем представители Московского метрополитена, занимающиеся внедрением «Тройки» в Туле, сами пришли и поинтересовались, нет ли у нас интересных идей. Они пришли к нам, потому что в 2019 году я, еще до появления в Туле «Городских реноваций», сделал проект «Билет на эмоции». Мы обменивали 20 билетов трамвая, троллейбуса или автобуса на походы на мероприятия: в «Типографию», в Музей станка, в ДКЖ-кино. Этот проект тогда обошелся мне в 0 рублей, но вызвал большой резонанс. Даже через год ко мне в баре как-то подошла девушка и спросила: «Это же ты делал проект с билетами? Из-за тебя я больше не катаюсь на маршрутках». Было очень здорово это слышать. Точнее, видеть доказательство того, что твои действия имеют последствия и какой-то смысл. Тогда мы собрали более 13 000 билетов. К такой нагрузке были не готовы ни я, ни «Типография», в которой мы сделали точку сбора. Все бариста, наверное, проклинали меня, потому что люди просто приходили сдать билеты. И если в начале проекта я делал аккуратные конвертики для сбора билетов, то в конце их собирали во что попало, включая салфетки, потому что я просто не успевал их забирать и приносить упаковку.

А однажды мы сидели с подругой и думали, что делать со всеми этими билетами, и решили сделать из них одежду. В итоге всё ограничилось жилеткой, бабочкой и козырьком крупье. Но даже это было забавно. Раньше мне никогда не приходилось самому делать одежду.

– Планируется ли возобновлять «Билет на эмоции»?

– Да, я хотел бы посотрудничать с городом уже более серьезно на базе безналичного расчета, когда ограничительные меры в связи с covid-19 будут сняты. Конечно, без персональных данных, но наверняка там есть какие-то цифры, по которым можно оценить, сколько человек сделал поездок. Как-то договориться, чтобы раз в месяц мне делали выгрузку по идентификаторам тех, кто участвует у нас в программе.

– Понятно, что ты не один работаешь над всеми этими проектами. Сколько человек в команде?

– Почти все перечисленные проекты мы делали вдвоем с моей хорошей подругой и по совместительству главным архитектором нашего проекта. Я постоянно генерирую какие-то бредовые идеи, а она записывает наиболее адекватные, чтобы потом заставить меня подняться со стула и начать их реализовывать, а не просто фантазировать. Сейчас, когда мы публично заявили о себе, пришло несколько десятков желающих. В общем чате сейчас 17 человек, которых мы отобрали на первое время, и нам еще только предстоит создать полноценный коллектив. Здесь есть дизайнеры, студенты-архитекторы, городские активисты и просто неравнодушные люди. В 2021 году мы планируем разрабатывать проекты уже с ними.

– Откуда деньги на проекты и зарплату?

– Затраты на все наши проекты, не считая 20 000 рублей на конкурс «Тройки», не превышали тысячи рублей. Зарплату мы не платим, по крайней мере пока, участие в проекте абсолютно добровольное. В этом плане мы вполне соответствуем девизу из Чипа и Дейла «Слабоумие и отвага!». Мы просто кайфуем от того, что у нас реально начало получаться менять город. Пусть пока и в мелочах. Но ведь так здорово будет потом идти по улице и говорить: «А вот это я придумал!»

– А как к вам попасть?

– Есть сайт общероссийской организации «Городские реновации», где указаны все контакты. У нас есть группа «ВКонтакте», там форма заявки, где ты заполняешь небольшую анкету, чтобы мы могли понимать, какие у человека желания и компетенции.

– Почему важно интересоваться урбанистикой и благоустройством среды?

– Потому что нужно постоянно твердить одно и то же, чтобы все, от кого зависят решения по развитию города, видели, что та или иная вещь действительно необходима.

– Какие решения в России можно считать эталонными?

– Я бы не хотел говорить за всю Россию. Можно рассмотреть этот вопрос и на примере Тулы. На ул. Металлистов недавно открылось шикарное пространство между BottegaToscana и WellWellWell. Я получаю удовольствие, когда вижу фото в инстаграме оттуда. И залогом успеха в данном случае является частный бизнес и его максимальная заинтересованность в привлекательности и комфорте для людей.

В Туле есть интересные примеры жилищной застройки, которые сейчас готовятся к сдаче, например смарт-дома в Пролетарском районе. Там строится два новых здания, очень симпатичных внешне и с неплохими дворами с зелеными зонами и площадками для детей. Но в этом вопросе я не эксперт, поэтому это лишь субъективное мнение, к тому же проект еще не готов.

– С чего можно начать обычному горожанину?

– Надо в первую очередь интересоваться, какими инструментами можно улучшить свою жизнь. Существуют различные программы, по которым можно улучшить качество городской среды, если проявить немного инициативы. Есть «Формирование современной городской среды», на которую можно подать заявку про свой двор. Есть программа «Народный бюджет», где жители финансирует небольшой процент работы, а государство — остальное. Лично как пользователь с ними не сталкивался, но наблюдаю за результатами, и порой они бывают весьма неплохими.

Можно сделать что-то самому. Многоквартирный дом — это место, где живут, как минимум, несколько десятков взрослых мужчин, которые в состоянии сколотить лавку. Но тут нужно желание в первую очередь. Если собрать с подъезда 3-4 неравнодушных человека, они вполне могут себе всё сделать, это не сложно – сделать клумбы и лавочки никто не запрещает.

– Каковы ваши главные цели?

– Хотелось бы создать возможность открыто общаться и обмениваться мнением о развитии города. Но чтобы это мнение не превращалось в отчеты, которые будут засунуты в долгий ящик, а чтобы оно превращалось в реальные проекты. Сейчас главная задача — стать более весомой организацией для того, чтобы мы не встречали скепсиса у общественности, бизнеса и власти.

Досье

Даниил Бессонов

Родился 18 апреля 1996 года.

Временно приостановил обучение в медицинском институте Тульского государственного университета.

Группа «Городские реновации»: https://vk.com/urban.tula

Сайт федеральной сети: https://urbanrenovation.ru/