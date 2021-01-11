Клиника «Статус»: «Тревоги и депрессии обострились на фоне пандемии. Мы знаем, как помочь!»

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Самоизоляция, ограничения и напряженная обстановка с COVID-19 подкосили многих. Специалисты уверяют – терпеть это не обязательно. Врачи вернут вас к нормальной жизни.

Пандемия коронавируса со всеми ее ограничениями и страхами не прошла бесследно. Большой след она оставила на психическом и психологическом здоровье людей.

Врач-психиатр высшей квалификационной категории, психотерапевт Ирина Ханина:

– Ограничения и изменение образа жизни вызвали обострения у людей, страдающих расстройствами нервной системы. Но помимо этого пострадали и психически здоровые люди. Повлияли паника в СМИ и среди знакомых, случаи заражения среди близких, смерть от нового вируса и многое другое. Этот период дается нелегко всем нам. У тех, кто наиболее восприимчив, такие психологические трудности вызывают невротические и депрессивные расстройства, панические атаки, бессонницу и многое другое. Ждать, пока симптомы исчезнут, не стоит. Проблемы поможет решить психиатр.

В клинике «Статус» вы можете получить высококвалифицированную психотерапевтическую и медикаментозную помощь психиатра и психотерапевта.

Когда нужно обратиться к врачу?

Записаться к специалисту стоит, если вас мучает бессонница, вы постоянно ощущаете тревогу, из-за стресса снизился аппетит, появились панические атаки, плохое настроение, соматические проблемы, с которыми не могут справиться терапевты, неврологи и другие узкопрофильные специалисты.

Если эти симптомы снижают ваш уровень жизни и доставляют дискомфорт, займитесь лечением уже сейчас. Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что человек может справиться со всем самостоятельно, это не так. Только врач может правильно оценить симптомы, найти причину недомогания и назначить эффективное лечение, которое вернет к привычному ритму жизни.

Специалисты медицинского центра «Статус» подберут индивидуальный подход к каждому пациенту и приложат все усилия для того, чтобы максимально устранить ту или иную проблему.

Записаться к специалисту можно по тел. 8 (4872) 25-99-12 или на сайте klinikastatus.ru.

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тел. 8 (4872) 25-99-12.