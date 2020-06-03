Карты, ложки, колокольчики: Тулячка Любовь Филиппова коллекционирует всё на свете

Дом Любови Филипповой – это собрание коллекций, хранящих воспоминания о поездках, событиях, людях. Из разных городов и стран она привозит символы этих мест, как традиционные, так и необычные, найти которые бывает непросто.

Любовь Викторовна – учитель математики в колледже им. А. С. Даргомыжского и увлеченный коллекционер: в разное время она собирала словари, музыкальные инструменты, тарелки, магниты. Сейчас в числе «активных» коллекций, которые регулярно пополняются, – спички, игральные карты, колокольчики, чайные ложки, флажки. Иногда новые предметы привозят друзья и ученики, но чаще она разыскивает интересные экземпляры сама во время путешествий. А искать приходится: например, спички, карты и даже флажки продаются далеко не везде.

– Человек должен чем-то увлекаться, это делает жизнь ярче и полнее. Кто-то любит готовить и собирает рецепты. Я люблю путешествовать, и в каждом новом месте мне приятен сам процесс покупки сувениров, я получаю эстетическое наслаждение, рассматривая интересные предметы. А когда показываю их гостям или просто протираю с них пыль при уборке, сразу вспоминаю те города и страны, где побывала, и людей, с которыми в тот момент разделила впечатления от поездок. Коллекции – это память.

флажки

– В 2009 году на День города я купила возле кремля флажок с гербом Тулы, сфотографировалась с ним и выложила в соцсети. И через пару дней получила комплимент от автора герба, художника Александра Богатырева, о том, что в моих руках флажок еще красивее. Так началась моя коллекция, которую я теперь пополняю во время путешествий.

спички

Один из первых интересных экземпляров Любовь Филиппова нашла в кафе на Украине. Сейчас в коллекции – более полутора сотен пачек, отечественные и заграничные, мини-спички и большие каминные.



Спички есть не во всех странах:

так, в Египте их вообще не выпускают.

А в Чехии нашлись интересные, в круглой пачке.

колокольчики

Около ста колокольчиков украшают полки в гостиной нашей героини. Обычные металлические, с названиями городов, она уже не покупает: старается находить интересные по форме и дизайну экземпляры.



Символы Тулы – во всех коллекциях Любови Викторовны.

Например, среди колокольчиков – самовар.

ложки

Чайные ложечки находить просто: они продаются во всех городах, даже на вокзалах, где бываешь проездом. Эта коллекция не лежит без дела: когда приходят гости, ложки подаются к чаепитию.



Ложки со скрипичным ключом куплены

в интернете в подарок друзьям-музыкантам.

А ложка справа – из Черногории.

игральные карты

«В детстве мы часто привозили из поездок открытки с видами других городов. Теперь я привожу карты: можно и поиграть, и освежить впечатления от путешествий».



Эту колоду можно использовать

для обычных игр и для познавательных –

угадывать даты праздников.