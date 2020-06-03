город
город
Регистрация
Крути педали! Яркий двухколесный фоторепортаж

Крути педали! Яркий двухколесный фоторепортаж

Зачем изобретать велосипед? Всё уже изобретено! К международному дню велосипеда – наша сегодняшняя подборка фотографий Алексея Пирязева. 

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Праздник был учрежден ООН совсем недавно — в 2018 году. А вот сам велосипед гораздо старше.
 
Изобретение велосипеда кому только не приписывали: и древним китайцам, и Леонардо да Винчи. Механизмы, чем-то похожие на велосипеды или самокаты, находят на многих старинных изображениях. Но если изобретения и были, то в массы не пошли.
 
По «русской» версии, первый двухколесный велосипед изобрел крепостной Ефим Артамонов из Нижнего Тагила. Первый велосипед-самокат состоял из двух железных колес и деревянного сиденья, на котором надо было бегать [по сути, это был беговел]. В 1801 году презентовать изобретенный велосипед на коронации Александра I мастера послали прямо на его же изобретении. Поговаривают, Ефим совершил нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга. Императору изобретение понравилось, он пожаловал Ефиму «вольную» и 25 рублей золотом.
 
По другой версии, в 1817 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез создал, а в 1818 году запатентовал первый двухколесный самокат, который назвал «машиной для бега». Самокат Дреза был снабжен рулем и выглядел как велосипед без педалей с деревянной рамой.
 
Первый же велосипед, похожий на современный (с цепной передачей цепью на заднее колесо и педалями), сделал в 1884 году англичанин Джон Старли.
 
Вообще, велосипеды — это круто, кто бы там их не изобрел. Езда на двухколесном транспорте — это полезно и здорово.
 
Смотрите фотоподборку от Алексея Пирязева. Здесь Тула, Москва и Питер, а еще немного Европы — велодень-то международный!
 
 
 
 
 
Галерея
Велодень, Фото: 1
Велодень, Фото: 2
Велодень, Фото: 3
Велодень, Фото: 4
Велодень, Фото: 5
Велодень, Фото: 6
Велодень, Фото: 7
Велодень, Фото: 8
Велодень, Фото: 9
Велодень, Фото: 10
Велодень, Фото: 11
Велодень, Фото: 12
Велодень, Фото: 13
Велодень, Фото: 14
Велодень, Фото: 15
Велодень, Фото: 16
Велодень, Фото: 17
Велодень, Фото: 18
Велодень, Фото: 19
Велодень, Фото: 20
Велодень, Фото: 21
Велодень, Фото: 22
Велодень, Фото: 23
Велодень, Фото: 24
Велодень, Фото: 25
Велодень, Фото: 26
Велодень, Фото: 27
Велодень, Фото: 28
Велодень, Фото: 29
Велодень, Фото: 30
Велодень, Фото: 31
Велодень, Фото: 32
Велодень, Фото: 33
Велодень, Фото: 34
Велодень, Фото: 35
Велодень, Фото: 36
Велодень, Фото: 37
Велодень, Фото: 38
Велодень, Фото: 39
Велодень, Фото: 40
Велодень, Фото: 41
Велодень, Фото: 42
Велодень, Фото: 43
Велодень, Фото: 44
Велодень, Фото: 45
Велодень, Фото: 46
Велодень, Фото: 47
Велодень, Фото: 48
Велодень, Фото: 49
Велодень, Фото: 50
Велодень, Фото: 51
Велодень, Фото: 52
Велодень, Фото: 53
Велодень, Фото: 54
Велодень, Фото: 55
Велодень, Фото: 56
Велодень, Фото: 57
Велодень, Фото: 58
Велодень, Фото: 59
Велодень, Фото: 60
Велодень, Фото: 61
Велодень, Фото: 62
Велодень, Фото: 63
Велодень, Фото: 64
Велодень, Фото: 65
Велодень, Фото: 66
Велодень, Фото: 67
Велодень, Фото: 68
Велодень, Фото: 69
Велодень, Фото: 70
Велодень, Фото: 71
Велодень, Фото: 72
Велодень, Фото: 73
Велодень, Фото: 74
Велодень, Фото: 75
Велодень, Фото: 76
Велодень, Фото: 77
Велодень, Фото: 78
Велодень, Фото: 79
Велодень, Фото: 80
Велодень, Фото: 81
Велодень, Фото: 82
Велодень, Фото: 83
Велодень, Фото: 84
Велодень, Фото: 85
Велодень, Фото: 86
Велодень, Фото: 87
Велодень, Фото: 88
Велодень, Фото: 89
Велодень, Фото: 90
Велодень, Фото: 91
Велодень, Фото: 92
Велодень, Фото: 93
Велодень, Фото: 94
Велодень, Фото: 95
Велодень, Фото: 96
Велодень, Фото: 97
Велодень, Фото: 98
Велодень, Фото: 99
Велодень, Фото: 100
Велодень, Фото: 101
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
международный день велосипедафоторепортаж
Люди
Алексей Пирязев
Даниил Лесовой, полузащитник «Арсенала»: Играть в футбол – это лучше, чем сидеть дома
Даниил Лесовой, полузащитник «Арсенала»: Играть в футбол – это лучше, чем сидеть дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.