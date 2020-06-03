Крути педали! Яркий двухколесный фоторепортаж

Зачем изобретать велосипед? Всё уже изобретено! К международному дню велосипеда – наша сегодняшняя подборка фотографий Алексея Пирязева.

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Праздник был учрежден ООН совсем недавно — в 2018 году. А вот сам велосипед гораздо старше.

Изобретение велосипеда кому только не приписывали: и древним китайцам, и Леонардо да Винчи. Механизмы, чем-то похожие на велосипеды или самокаты, находят на многих старинных изображениях. Но если изобретения и были, то в массы не пошли.

По «русской» версии, первый двухколесный велосипед изобрел крепостной Ефим Артамонов из Нижнего Тагила. Первый велосипед-самокат состоял из двух железных колес и деревянного сиденья, на котором надо было бегать [по сути, это был беговел]. В 1801 году презентовать изобретенный велосипед на коронации Александра I мастера послали прямо на его же изобретении. Поговаривают, Ефим совершил нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга. Императору изобретение понравилось, он пожаловал Ефиму «вольную» и 25 рублей золотом.

По другой версии, в 1817 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез создал, а в 1818 году запатентовал первый двухколесный самокат , который назвал «машиной для бега». Самокат Дреза был снабжен рулем и выглядел как велосипед без педалей с деревянной рамой. Первый же велосипед, похожий на современный (с цепной передачей цепью на заднее колесо и педалями), сделал в 1884 году англичанин Джон Старли.

Вообще, велосипеды — это круто, кто бы там их не изобрел. Езда на двухколесном транспорте — это полезно и здорово.

Смотрите фотоподборку от Алексея Пирязева. Здесь Тула, Москва и Питер, а еще немного Европы — велодень-то международный!