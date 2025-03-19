Бронзовый призер Олимпиады в Токио Гульназ Хатунцева: «Велоспорт воспитал меня и научил правильно управлять эмоциями»

Фото пресс-службы «Марафон-Тула».

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка Европы 2021 года в гонке по очкам, многократный призер чемпионатов Европы и обладательница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России.

С 2021 года Гульназ представляет команду «Марафон-Тула». А еще девушка – мама двоих детей! Интервью с Гульназ – только для читателей Myslo.

– Гульназ, почему вы выбрали для себя велоспорт?

– Я родом из Республики Башкортостан. Именно там в 2008 году я начала свое знакомство со спортивным велосипедом. К нам в школу приехал тренер Ринат Явдатович Хафизов для набора детей в секцию, у меня не сразу получилось попасть туда, так как я занималась танцами и вокалом – времени на всё не хватало. Но каждый раз, проходя мимо, я видела, как ребята занимаются общей физической подготовкой. А когда они начали ездить на велотренажерах, я не понимала – как это? Велосипед стоит на месте и в то же время едет!

Однажды наш хореограф заболел, и я вместо танцев решила пойти на велоспорт. Конечно же, в первый день мне велосипед никто не дал, но мне все равно понравилось. Со временем начала ездить, падала, но не сдавалась. Помню, была тренировка на шоссе. Мне достался горный велосипед, а на нем очень сложно ехать по асфальту наравне с теми, кто едет на шоссейном велосипеде. Я справилась, но устала как никогда. После этого я старалась всегда прибегать раньше других и отбираться на шоссейный велосипед. Спустя месяц поехала в Уфу на зимний чемпионат по байку (горный велосипед).

Мои соперницы были уже опытными, ехали при полном обмундировании, но я выиграла эту гонку.

И именно эта медаль стала стимулом для занятия велоспортом, здесь я уже 17 лет.

– У вас много достижений и самое главное – бронзовая медаль Олимпиады в Токио. С какими сложностями пришлось столкнуться в этот период?

– Сложностей было очень много, и я безумно рада, что мы со всем справились. Я шла первым номером по подготовке к Олимпийским играм, когда узнала, что беременна. Но никто не ожидал, что из-за пандемии игры перенесут на год, я успею прийти в великолепную форму и привезу оттуда медаль. Было очень много бессонных ночей, ограничения из-за ковида, финансовые трудности и в то же время такое необходимое моральное и физическое восстановление, правильно выстроенный тренировочный процесс. В итоге в нашей семье появилась и дочка, и олимпийская медаль! На пьедестале я чувствовала гордость. За себя, за семью, за всех, кто поддерживал и был рядом, и, конечно же, за нашу великую страну!

– С 2021 года вы представляете команду «Марафон-Тула». Как так получилось?

– В январе, после успешного выступления на зимнем чемпионате России на треке, мы подошли к Валерию Львовичу Гриньковскому договориться о том, чтобы выступать за Тульскую область параллельным зачетом, то есть вторым регионом. Также он предложил выступать за команду «Марафон Тула» на международной и национальной арене. Мы с удовольствием согласились. Были сложности с финансированием: выезды на сборы, инвентарь, зар­плата. Нам нужна была поддержка, и мы ее получили в Туле.

– К каким стартам готовитесь сейчас?

– Я плавно набираю форму, втягиваюсь в рабочий режим. В этом сезоне в приоритете основной чемпионат России на треке. Успею ли набрать нужную форму, время покажет.

– Кто ваш главный наставник в спортивной карьере?

– В 2011 году я попала в группу к Василию Павловичу Хатунцеву. И по сей день мы работаем вместе. Он не только мой тренер и наставник, но и второй папа.

– Как вы приняли решение вернуться в спорт после рождения второго ребенка (в январе 2025 года Гульназ стала мамой во второй раз. – Прим. автора.)? Сложно ли совмещать материнство и спорт?

– Мы с супругом обдумали все и решили, что сейчас идеальное время для второго ребенка. Ограничения на выезд на международные старты, до Олимпиады еще есть время восстановиться и вернуться в спорт. С одной стороны, легко в том плане, что уже меньше переживаний, опыт есть. Сложно, что их теперь двое и потребности у них разные. Сейчас мне помогают две бабушки, так что во время тренировки я только спортсменка, а затем сменяю бабушек и включаю роль мамы. Когда есть кому помочь и поддер­жать, это хорошо.

– Как зовут ваших детей, планируете ли вы для них спортивную карьеру?

– Дочку назвали Викторией. Она наша победа! С ней мы написали историю. Сыночка зовут Андрей. Они оба с младенчества в мире спорта, возможно, мы вырастим и воспитаем олимпийских чемпионов. Скажу так: заставлять мы их точно не будем, в детском возрасте для развития заниматься будут, а профессионально, думаю, должны решить сами. Хотим, чтобы наши дети занимались тем, что будет их радовать и вдохновлять.

– Из чего состоит ваш день?

– На данный момент мое утро может быть абсолютно разным, но никак не поздним. Самое позднее время для подъема, которое может мне позволить сын, это шесть утра. Занимаюсь им, затем начинаю будить старшую и занимаюсь ей. В восемь часов у нас завтрак. После завтрака готовлю детей на прогулку, а сама – на тренировку. Плюс-минус за день примерно все время такая картина, не считая выходного. В день моего отдыха мы гуляем вместе и особо никуда не торопимся, все делаем вальяжно, как любит дочка. Заряжают меня и также разряжают дети (смеется) и, конечно, хорошая погода.

– Как восстанавливаетесь после тренировок?

– Мое идеальное восстановление сейчас – это здоровый и полноценный сон. Обычно для восстановления подключается еще спортивное питание, сауна, массаж, компрессионная одежда, растяжка мышц.

– Есть ли у вас кумир в мире спорта?

– Сенегальский футболист Садио Мане вдохновляет меня своими поступками, а ямай­ский легкоатлет Усейн Болт – результатами.

– Кто ваш самый близкий друг по команде? Что больше всего цените в людях?

– В команде ближе всех общаюсь с Натальей Фроловой, а в людях ценю искренность и доброту.

– О какой дальнейшей спортивной карьере мечтаете?

– Идеальное завершение спортивной карьеры – это золотая медаль Олимпийских игр!

– Какие личные качества «выковал» в вас велоспорт?

– Велоспорт воспитал меня. Научил дисциплине, быть выносливой, сильной, сдержанной, правильно управлять эмоциями, даже негативными, и всегда быть в отличной форме.

Помимо сил в велоспорте нужно иметь голову, так как много тактических моментов. Умом можно обыграть соперника, который сильнее физически.

– Как вы любите проводить время с мужем и детьми? Есть ли у вас семейные традиции?

– Зимой мы ездим кататься на ватрушках, это весело, а летом гуляем в парке, дочке очень нравятся аттракционы. Устойчивых традиций еще нет, так как в основном мы ездим по сборам.

– Бываете ли вы в Туле? Если да, то какие места в городе любите?

– Конечно! Очень любим кремль, здесь прекрасный храм и колокольня; музей самоваров; очень красивая двухуровневая Казанская набережная, пешеходная улица Металлистов в центре города. Центральный парк имени Белоусова – тот самый парк, где мы любим гулять всей семьей. И конечно же, тульский велотрек и футбольный стадион. На велотреке мы тренируемся, а на стадион ходим болеть за наш футбольный клуб «Арсенал».