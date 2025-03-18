Адаптивный спорт: расширяем границы возможного

Работа комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» началась в августе 2024 года. Комиссию возглавил губернатор Дмитрий Миляев. Одной из приоритетных тем стало развитие адаптивной физкультуры и спорта.

Андрей Тимошенко – профессиональный пловец, на его счету десятки побед на соревнованиях самого различного уровня. Андрей еще до школы оказался прикован к инвалидному креслу из-за онкологии. Но мальчик оказался упорным и продолжал в перерывах между больницами вести активный образ жизни.

– Спорт был в моей жизни всегда: настольный теннис, гонки на колясках, следж-хоккей. В 20 лет случайно познакомился с тренером по плаванию, и мне предложили попробовать свои силы в этом виде спорта. За пару недель научился плавать. Призовые места начались не с первого раза, конечно, но все же достаточно быстро. Видимо, хорошая физическая подготовка дала себя знать. И вот уже 16 лет я пловец.

Андрей уверен, что спорт для человека – это база, а для человека с ограниченными возможностями – необходимость.

– Благодаря спортивному образу жизни у человека с ОВЗ повышается иммунитет и укрепляется здоровье, он становится более выносливым, самостоятельным, у него появляются силы себя обслуживать. А еще – это же новые знакомства и возможности! Спорт доступен для всех возрастов, главное – подобрать тот, который тебе подходит. Плаванием или теннисом, например, можно заняться в любом возрасте.

Если попал в сложную ситуацию и стал менее подвижным, первое, что нужно делать, это заниматься спортом. Тогда границы начнут раздвигаться.

По словам Андрея, в регионе для людей с ОВЗ делается достаточно много. За 16 лет его спортивной карьеры адаптивный спорт значительно укрепился: увеличилось количество мест для занятий, растут выплаты спортсменам, зарплаты тренерам, количество ставок для преподавателей.

Владислав Пономарев – начинающий спортсмен. Он 1,5 года жизни провел на СВО, с честью выполнял боевые задачи, но ранение прервало службу. Семь месяцев реабилитации потребовалось для восстановления. Сейчас Влад уже вернулся к работе, однако находит время и для занятий спортом.

Владислав Пономарев – Впервые на соревнованиях я побывал в ноябре 2024 года на спартакиаде в Сочи. В дисциплине «Пулевая стрельба из винтовки» мы заняли первое место. После этого появилось желание продолжать, удерживать наше звание лидеров. Параллельно захотел попробовать себя в дисциплине «Пулевая стрельба из пистолета». Обсудили с тренерами, нам закупили инвентарь. И вот с декабря я занимаюсь и этим видом спорта. Профессиональные винтовки и пистолеты Steyr – недешевое удоволь­ствие, не каждый регион может таким арсеналом похвастаться. У нас всё на высшем уровне, и пули тоже всегда имеются. Во многих других областях спортсмены частично оплачивают занятия, причем это не только в адаптивном, но и в обычном спорте. У нас же в этом плане всё отлично. Тренировки проводятся бесплатно три раза в неделю в тире «Динамо».

По мнению Владислава, спорт должен в первую очередь приносить удовольствие, независимо от результата.

Владислав Пономарев и Денис Ишбулатов, победители в дисциплине «Пулевая стрельба» спартакиады в Сочи – 2024.

– Мы недавно были на Кубке Калуги по стрельбе, стреляли со здоровыми – стоя. Там у нас результат еще не очень был – мало тренировались. Да и со здоровыми сложновато – я не так давно хожу на протезе. Но вы не представляете, какое это удовольствие!

Это нереальный кайф, его не передать словами. Просто потому, что я могу!



Вообще, этот вид спорта – отличная разрядка. Днем на работе понервничаешь, а я вообще человек импульсивный, приезжаешь вечером на тренировку, а у тебя только одна задача – стрелять в цель. И в этот момент все проблемы уходят на второй план, а ты просто выполняешь задачу и идешь к цели.

Сергей Ченский тренирует спортсменов более десяти лет. Помнит еще времена, когда вместо спортшколы были лишь две небольшие комнаты на базе детского сада на Серебровке. Он уверен, что спорт – это отличная мотивация.

Сергей Ченский – С каждым годом мы развиваемся все больше, количество детей, занимающихся в нашей школе, только растет. Сейчас активно ведем работу с ребятами – участниками СВО, подбираем им доступные виды спорта с учетом особенностей их травм. Сейчас даже открыли новое отделение для них – пулевая стрельба. Спорт мотивирует, заряжает энергией. Я работаю в Областной спортивной школе по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту с 2014 года и могу отметить большой вклад губернатора Тульской области и руковод­ства спортивной школы – они уделяют нам огромное внимание. Благодаря этому мы не стоим на месте, развиваемся, улучшается материально-техническая база, количество занимающихся, совершаем больше выездов на соревнования, завоевываем медали, проявляем себя.

Кадры решают

Адаптивные виды спорта – это не только паралимпийский уровень, двери открыты для всех желающих. Развивать их в Тульской области начали в 1996 году. Именно тогда в регионе было открыто государственное учреждение дополнительного образования «Спортивный реа­билитационный центр инвалидов». При Центре заработала и областная профильная спортшкола. На протяжении последних 14 лет ее возглавляет Артур Белошенко. Он же руководит региональным паралимпий­ским комитетом.

Артур Белошенко – Когда я только начинал руководить школой, в рядах спортсменов числилось 124 человека, они занимались тремя видами спорта. В 2011 году правительством Тульской области была поставлена задача вывести Тульскую область на международный уровень, в том числе на Паралимпийские игры. Первые результаты были показаны уже через год. В 2012 году два тульских спортсмена отобрались на Паралимпийские игры в Лондоне – по дзюдо и легкой атлетике, оба спортсмена с ограничениями по зрению. Они взяли третье и четвертое место соответственно. После этого поддержка правительства Тульской области значительно выросла. Реабилитационный центр не просто переименовали в Центр адаптивного спорта, но и усилили. Был увеличен бюджет, и стало больше преподавательских ставок. Перед нами стояла уже новая задача – чтобы Тульский регион всегда участвовал в Паралимпийских играх. И мы не подкачали.

На данный момент в регионе адаптивный спорт представлен в 37 видах по всем направлениям: спорт слепых, глухих, ПОДа (поражение опорно-двигательного аппарата) и ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями).

Сейчас в спортшколе занимаются 523 человека, 53 состоят в сборной России, более 100 человек – кандидаты в сборную России, все разрядники.

На сегодняшний день различными видами спорта в Тульской области охвачено 25 тыс. людей с ОВЗ.

Для сравнения: в 2023 году их было порядка 23 тыс. человек.

– Это здорово, что количество желающих жить активной жизнью растет. Кто-то приходит в спорт в 6-7 лет, а другие – к 30-35 годам и даже добиваются результатов на Паралимпиаде! – отмечает Артур Белошенко.

Тренеры стараются подстроиться под каждого, кто приходит заниматься, раскрыть их таланты. Занятия для людей с ОВЗ проводятся на базе муниципальных ФОКов, спортсмены сборной также в рамках договоренностей имеют доступ ко всем спортивным объектам региона.

– Основной наш центр – это ул. Санаторная, 5. Здесь находится главный офис, тренажерный зал, зал реабилитации и прочее. Также регулярно проводятся учебно-тренировочные сборы как в Тульской области, так и в других субъектах РФ. У нас договоры со всеми ФОКами региона: если нам надо подготовить спортсмена, мы можем использовать манеж, арену, бассейны, Ледовый дворец. Команда по гандболу готовится на

ул. Смольной, 51, а их учебно-тренировочные сборы проводятся в Веневе в местном ФОКе. Проблем с местами для занятий спортом нет, есть лишь дефицит кадров тренерско-преподавательского состава. Не так давно на базе Тульского педуниверситета создан центр подготовки тренеров по адаптивным видам спорта, со следующего учебного года начнется обучение. Для адаптивных видов спорта тренер должен быть не только профессиональным спортсменом, но и понимать нюансы заболеваний своих подопечных, уметь оказать им первую медицин­скую помощь.

Федеральная повестка

Работа по созданию комфорт­ных условий для спортсменов с разными возможностями здоровья в Тульской области ведется активно. Развитие адаптивного спорта в регионе, в том числе среди участников СВО, – одна из ключевых задач, которые губернатор Дмитрий Миляев ставит перед собой. В прошлом году глава региона возглавил комиссию Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт».

Одним из приоритетных вопросов стало развитие адаптивной физкультуры и спорта, в том числе для реабилитации, социализации и профессиональной самореализации участников специальной военной операции.

Так, для спортсменов и тренеров, которые достигли больших успехов, действует комплекс мер поддержки. Они могут получать ежемесячные выплаты. В 2024 году этой помощью воспользовалось 40 спортсменов.

В январе Дмитрий Миляев провел очередное заседание комиссии Госсовета. Одной из ключевых тем стала адаптивная физическая культура и спорт.

По словам Дмитрия Миляева, сейчас в регионах формируется опыт и практики по развитию адаптивной физкультуры и спорта. Есть хорошие примеры; вместе с тем требуется систематизация этой работы, стандартизация и выработка единых подходов к развитию инфраструктуры, подготовке кадров, оценке эффективности принимаемых мер.

Дмитрий Миляев предложил развивать систему привлечения ветеранов СВО к адаптивной физкультуре и спорту. Она была разработана

Паралимпийским комитетом России.

Ее планируется тиражировать в региональные отделения и спортивные федерации. Система будет включать встречи спортсменов-паралимпийцев с ветеранами СВО, а также увеличение возможностей для ветеранов СВО попробовать свои силы в некоторых паралимпийских дисциплинах. Кроме того, их будут информировать в консультационных пунктах о начале занятий адаптивной физической культурой и спортом.

Также среди предложений – развивать многоэтапные соревнования инвалидов по аналогии с «Кубком защитников Отечества», разработать и утвердить методические рекомендации по включению ветеранов СВО в систему спортивной подготовки по адаптивному спорту, в том числе массовому. Это позволит присваивать им спортивные разряды и звания.

– Предлагаю объединить наши усилия в выработке предложений к докладу на Совете при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, который состоится весной этого года, – подытожил Дмитрий Миляев.

Планы-2025

В Тульской области для развития адаптивного спорта запланированы мероприятия в сотрудничестве с социальными партнерами. Так, начнется развитие важных инфраструктурных проектов: будут созданы инклюзивные площадки, хоккейные площадки, тренировочная арена для следж-хоккея, бассейны и т. д. Участникам СВО и их семьям будет предоставлена возможность посещения фитнес-центров по льготным ценам. С 2025 года муниципальные спортивные объекты предусмотрят выделение времени для занятий адаптивными видами спорта.

Также будет вестись работа по обеспечению доступности спортивной инфраструктуры, финансовой поддержке спорта для инвалидов, расширению календаря спортивных событий, вовлечению в занятия физкультурой ветеранов СВО, более тесному взаимодействию фонда «Защитники Отечества» с Паралимпийским комитетом России. Особое внимание будет уделяться подготовке кадров в сфере адаптивной физкультуры и спорта.

Пилотный проект по формированию резерва сборных команд страны

4 марта Дмитрий Миляев встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. На рабочей встрече в Москве обсуждались ключевые направления сотрудничества, в том числе медприборостроение, фармацевтика и поддержка ветеранов СВО. Глава региона подчеркнул важность адаптивного спорта для участников спецоперации и представил проект «Герой 71», который включает во­влечение бойцов в спорт.

Губернатор пригласил делегацию ФМБА посетить Тульскую область в апреле для обмена опытом в медицине и реабилитации.

Вероника Скворцова выразила готовность ФМБА создать пилотный проект для формирования резерва сборных команд страны.

– Рассчитываю, что опыт специалистов ФМБА России по медицинскому обеспечению адаптивного спорта будет способствовать максимальной вовлеченности ветеранов СВО в занятия, а также поможет выстроить системную работу по развитию этого важного для нас направления, – подчеркнул Дмитрий Миляев.