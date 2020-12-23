Полузащитник Александр Ломовицкий: «Арсенал» не на своем месте в турнирной таблице!
Оружейники финишировали в этом году на 14-м месте.
Александр Ломовицкий принадлежит московскому «Спартаку», но на правах аренды выступает в Туле уже второй сезон. Интересно, что футболист начинал этот розыгрыш чемпионата в составе подмосковных «Химок», но в итоге отдал предпочтение оружейникам.
В эксклюзивном интервью Myslo Александр рассказал о ситуации в команде.
— Cаша, подведите, пожалуйста, итог первого круга для «Арсенала». Как считаете, в чем причина неудач команды? Как это исправить?
- У нас собрались хорошие футболисты. Сейчас пришел новый тренер, команда более сплотилась. По игре видно, что мы прогрессируем. Но, к сожалению, результата пока нет. Вся команда понимает ситуацию и хочет исправить это. «Арсенал» точно находится не на своем месте в турнирной таблице.
— А на каком должен быть?
- Точно не в зоне вылета.
— Анализировали лично свои действия? Что у Вас не получалось в игре?
- В целом мы очень мало забивали. Понятно, что надо с себя в первую очередь спрашивать. Всегда есть над чем работать. У нас впереди сборы, нужно на них хорошо поработать — раза в три интенсивнее. Второй круг для «Арсенала» должен быть более удачным. Мы все хотим побеждать, никого не устраивает эта ситуация. Только все вместе можем вылезти из этого кризиса.
— В этом сезоне руководство клуба нередко высказывалось относительно судейства в матчах и работы ВАР. Далеко за примером ходить не нужно — в игре с «Ротором» Вам в колено практически прямой ногой въехал Гогуа, но при этом он не получил никакого наказания…
- Не хочу комментировать работу судей. Что касается ВАР, мне кажется, хорошо, что он есть. Это помогает судьям более точно разбираться в ситуациях. Из минусов — условно не будет такого, как раньше. Например, когда Марадона забил рукой гол, и они выиграли. Если бы тогда был ВАР, не засчитали бы мяч. Как мне кажется, ВАР больше убивает интерес. По мне, лучше бы без него.
— На фоне неудач команды обострились отношения с болельщиками. У Вас есть возможность к ним обратиться.
- Хочу попросить их набраться терпения. Понятно, что они переживают за команду. Хотят, чтобы мы всегда побеждали. Мы тоже переживаем за результат. Продолжайте дальше поддерживать нас, а мы будем стараться сделать всё, что в наших силах, и даже чуть-чуть больше.
— Оглядываясь назад, не жалеете о своем решении вернуться в «Арсенал» в этом сезоне?
- Нет. У нас хорошие футболисты, сильные. Руководство клуба создает все условия для команды. Думаю, что я всё сделал правильно.
— Тула стала Вам домом?
- Ко всему привыкаешь. Кстати, сейчас мне здесь более комфортно, чем в прошлом сезоне. Намного проще и лучше. С адаптацией проблем не было. Скучал по ребятам, со всеми футболистами был знаком. Команда у нас дружная. Когда всё хорошо в коллективе, результат точно придет.
— В прошлом сезоне Вы играли в «Арсенале» под № 27. Ждали, что и в этом возьмете этот же номер, привычный еще по «Спартаку». Но заявились под № 7. Почему?
- Семерку люблю, еще в детстве играл под этим номером. № 27 тоже хороший, но появилась возможность взять семерку, и я решил поменять.
— У Вас в этом сезоне была уникальная ситуация — Вы сыграли за «Химки» против бывших партнеров по «Арсеналу», потом, наоборот, — за «Арсенал» против химчан. То есть лучше других знали способности почти любого из игроков соперника. Это помогало или мешало в игре?
- Да, наверное, больше помогло. Конечно, подсказывал ребятам, с кем нужно сыграть поплотнее, кто быстрый, кто шустрый.
— Саша, какое на данный момент у Вас главное достижение в карьере? Выход на молодежный чемпионат Европы?
- Если брать на данную минуту, то да. Футбольных целей у меня много — выйти в игре на новый уровень, выжимать из себя максимум. Да и вообще пора начинать зарабатывать какие-то трофеи.
— Раньше, когда «Арсенал» тренировал Дмитрий Аленичев, в шутку говорили, что в Туле собралась «спартаковская банда» — Малоян, Рыжков, Зотов. Сейчас подобная ситуация. Вы, Рассказов, Пантелеев, Сокол…
- Понятное дело, что на эту тему много шутят, мы тоже подшучиваем друг над другом. Спартаковская школа много мне дала — воспитала меня как личность, как футболиста, как человека.
— Планируете возвращаться в «Спартак», закрепиться в основе?
- Конечно, я хочу этого. «Спартак» — моя родная команда, я с детства за нее играю.
Фото пресс-службы "Спартака".
— В одном из интервью Вы говорили, что только после того, как ушли из московской команды, увидели себя со стороны — в чем не дорабатывали. Говорили, что место в основе нужно было «выгрызать». Сейчас набрались ли качеств, которых недоставало?
- Я думаю, что да. Если брать по качеству игры, этот сезон, наверное, самый успешный для меня.
— Вы крёстный дочери Николая Рассказова. Как участвуете в жизни крестницы?
- У меня теплое отношение к детям. Нравится наблюдать за тем, как они растут. Хорошо, что сейчас с Рассказовым в одной команде, в одном городе живем. Много времени проводим вместе, больше возможности увидеться, принять более активное участие в жизни крестницы. Это большая ответственность. Я готов быть для нее примером.
— Саша, где Вы встретите Новый год?
- Еще не знаю. Если честно, пока даже нет новогоднего настроения. Пользуясь случаем, хочу обратиться к болельщикам и поздравить их с наступающим Новым годом. Хочу пожелать им здоровья, хорошо встретить Новый год, забыть старый, потому что он для всех выдался тяжелым. Желаю новогоднего настроения, терпения и еще большей веры в команду!
Александр Евгеньевич Ломовицкий
Родился 27 января 1998 г. в Москве.
Воспитанник московского «Спартака».
22 марта 2019 года дебютировал за молодежную сборную России в товарищеской игре против сборной Швеции (до 21).
Любимая музыка: российский и зарубежный рэп.
Любимый фильм: «Практически не смотрю телевизор. Фильмы смотрю в кинотеатре. Последний раз смотрел ужас, но час просидел и ушел. Не зацепило».
Хобби: только спорт. «Очень много времени уходит на работу над собой. Иногда не хватает сил на что-то другое».
Где можно встретить Сашу Ломовицкого? В фитнес-клубе после тренировки или в ресторане «Пряности и радости».
Клубная карьера
- «Спартак» — 2018/19, 2019/20
- «Спартак-2» (ФНЛ) — 2017/18, 2018/19
- «Арсенал» — 2019/20, 2020/21
- «Химки» — 2020/21.