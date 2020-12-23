Полузащитник Александр Ломовицкий: «Арсенал» не на своем месте в турнирной таблице!

Заставочное фото пресс-службы «Арсенала».

Оружейники финишировали в этом году на 14-м месте.

Александр Ломовицкий принадлежит московскому «Спартаку», но на правах аренды выступает в Туле уже второй сезон. Интересно, что футболист начинал этот розыгрыш чемпионата в составе подмосковных «Химок», но в итоге отдал предпочтение оружейникам.

В эксклюзивном интервью Myslo Александр рассказал о ситуации в команде.

— Cаша, подведите, пожалуйста, итог первого круга для «Арсенала». Как считаете, в чем причина неудач команды? Как это исправить?

- У нас собрались хорошие футболисты. Сейчас пришел новый тренер, команда более сплотилась. По игре видно, что мы прогрессируем. Но, к сожалению, результата пока нет. Вся команда понимает ситуацию и хочет исправить это. «Арсенал» точно находится не на своем месте в турнирной таблице.

— А на каком должен быть?

- Точно не в зоне вылета.

— Анализировали лично свои действия? Что у Вас не получалось в игре?

- В целом мы очень мало забивали. Понятно, что надо с себя в первую очередь спрашивать. Всегда есть над чем работать. У нас впереди сборы, нужно на них хорошо поработать — раза в три интенсивнее. Второй круг для «Арсенала» должен быть более удачным. Мы все хотим побеждать, никого не устраивает эта ситуация. Только все вместе можем вылезти из этого кризиса.

— В этом сезоне руководство клуба нередко высказывалось относительно судейства в матчах и работы ВАР. Далеко за примером ходить не нужно — в игре с «Ротором» Вам в колено практически прямой ногой въехал Гогуа, но при этом он не получил никакого наказания…

- Не хочу комментировать работу судей. Что касается ВАР, мне кажется, хорошо, что он есть. Это помогает судьям более точно разбираться в ситуациях. Из минусов — условно не будет такого, как раньше. Например, когда Марадона забил рукой гол, и они выиграли. Если бы тогда был ВАР, не засчитали бы мяч. Как мне кажется, ВАР больше убивает интерес. По мне, лучше бы без него.

— На фоне неудач команды обострились отношения с болельщиками. У Вас есть возможность к ним обратиться.

- Хочу попросить их набраться терпения. Понятно, что они переживают за команду. Хотят, чтобы мы всегда побеждали. Мы тоже переживаем за результат. Продолжайте дальше поддерживать нас, а мы будем стараться сделать всё, что в наших силах, и даже чуть-чуть больше.

— Оглядываясь назад, не жалеете о своем решении вернуться в «Арсенал» в этом сезоне?

- Нет. У нас хорошие футболисты, сильные. Руководство клуба создает все условия для команды. Думаю, что я всё сделал правильно.

— Тула стала Вам домом?

- Ко всему привыкаешь. Кстати, сейчас мне здесь более комфортно, чем в прошлом сезоне. Намного проще и лучше. С адаптацией проблем не было. Скучал по ребятам, со всеми футболистами был знаком. Команда у нас дружная. Когда всё хорошо в коллективе, результат точно придет.

— В прошлом сезоне Вы играли в «Арсенале» под № 27. Ждали, что и в этом возьмете этот же номер, привычный еще по «Спартаку». Но заявились под № 7. Почему?

- Семерку люблю, еще в детстве играл под этим номером. № 27 тоже хороший, но появилась возможность взять семерку, и я решил поменять.

— У Вас в этом сезоне была уникальная ситуация — Вы сыграли за «Химки» против бывших партнеров по «Арсеналу», потом, наоборот, — за «Арсенал» против химчан. То есть лучше других знали способности почти любого из игроков соперника. Это помогало или мешало в игре?

- Да, наверное, больше помогло. Конечно, подсказывал ребятам, с кем нужно сыграть поплотнее, кто быстрый, кто шустрый.

— Саша, какое на данный момент у Вас главное достижение в карьере? Выход на молодежный чемпионат Европы?

- Если брать на данную минуту, то да. Футбольных целей у меня много — выйти в игре на новый уровень, выжимать из себя максимум. Да и вообще пора начинать зарабатывать какие-то трофеи.

— Раньше, когда «Арсенал» тренировал Дмитрий Аленичев, в шутку говорили, что в Туле собралась «спартаковская банда» — Малоян, Рыжков, Зотов. Сейчас подобная ситуация. Вы, Рассказов, Пантелеев, Сокол…

- Понятное дело, что на эту тему много шутят, мы тоже подшучиваем друг над другом. Спартаковская школа много мне дала — воспитала меня как личность, как футболиста, как человека.

— Планируете возвращаться в «Спартак», закрепиться в основе?

- Конечно, я хочу этого. «Спартак» — моя родная команда, я с детства за нее играю.



Фото пресс-службы "Спартака".

— В одном из интервью Вы говорили, что только после того, как ушли из московской команды, увидели себя со стороны — в чем не дорабатывали. Говорили, что место в основе нужно было «выгрызать». Сейчас набрались ли качеств, которых недоставало?

- Я думаю, что да. Если брать по качеству игры, этот сезон, наверное, самый успешный для меня.

— Вы крёстный дочери Николая Рассказова. Как участвуете в жизни крестницы?

- У меня теплое отношение к детям. Нравится наблюдать за тем, как они растут. Хорошо, что сейчас с Рассказовым в одной команде, в одном городе живем. Много времени проводим вместе, больше возможности увидеться, принять более активное участие в жизни крестницы. Это большая ответственность. Я готов быть для нее примером.

— Саша, где Вы встретите Новый год?

- Еще не знаю. Если честно, пока даже нет новогоднего настроения. Пользуясь случаем, хочу обратиться к болельщикам и поздравить их с наступающим Новым годом. Хочу пожелать им здоровья, хорошо встретить Новый год, забыть старый, потому что он для всех выдался тяжелым. Желаю новогоднего настроения, терпения и еще большей веры в команду!

Досье Myslo

Александр Евгеньевич Ломовицкий

Родился 27 января 1998 г. в Москве.

Воспитанник московского «Спартака».

22 марта 2019 года дебютировал за молодежную сборную России в товарищеской игре против сборной Швеции (до 21).

Любимая музыка: российский и зарубежный рэп.

Любимый фильм: «Практически не смотрю телевизор. Фильмы смотрю в кинотеатре. Последний раз смотрел ужас, но час просидел и ушел. Не зацепило».

Хобби: только спорт. «Очень много времени уходит на работу над собой. Иногда не хватает сил на что-то другое».

Где можно встретить Сашу Ломовицкого? В фитнес-клубе после тренировки или в ресторане «Пряности и радости».

Клубная карьера