Предприниматель Алексей Сапов: «В бизнесе главное – не сидеть на месте»

Фото из архива героя публикации.

Алексей Сапов занял 2-е место во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России» в номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство». Жюри он покорил необычным подходом к бизнесу. У Алексея собственная пасека, но он не просто продает мёд, а делает из него стильные подарки и натуральные сувениры.

Молодой предприниматель рассказал о своих секретах ведения бизнеса:

– С пчеловодством я знаком с детства. Первые ульи у дедушки появились около 70 лет назад. Сначала как хобби, а потом, когда в 90-е работы стало мало, – как основной доход. Сделать пчеловодство своим бизнесом я решил в 2013 году. Тогда впервые пришел в Центр поддержки предпринимательства, сейчас это центр «Мой бизнес», и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Понимал: продавая мёд в трехлитровых банках, успешный бизнес не построишь. Это специфический продукт, люди покупают одну такую банку на год. Но что, если продавать его в интересной упаковке: стильных бочонках или маленьких симпатичных баночках? А если делать натуральные медовые свечи и мыло с ромашкой? Это приятно подарить и близким, и коллегам. Так и родилась идея, которая спустя пару лет привела к хорошему результату.

Первых покупателей я искал среди знакомых. Мёд и сувениры предлагал всем. У многих я так и записан в телефоне – «Алексей Мёд». Система сработала. Люди пробовали продукцию, оценивали качество и рассказывали другим. Сарафанное радио – лучшая реклама. Сейчас мне уже не нужно предлагать мёд всем вокруг, покупатели находят меня сами по рекомендациям. Оттуда же появляются и корпоративные заказы. Мы вырабатываем примерно 3-5 тонн мёда в год, и вот уже несколько лет распродаем всё.

Рекомендации покупателей важны. Подумайте сами: кому мы будет доверять больше – яркой рекламе или близкому человеку, который точно не обманет?

Несмотря на привлекающую внимание упаковку, главным для меня остается качество продукции. Если начнешь халтурить или обманывать, сарафанное радио даст обратный эффект. По статистике, впечатлениями о хорошей покупке мы делимся с двумя-тремя людьми, о плохой – минимум с пятью, а еще пишем отзывы на всевозможных платформах. Поэтому на свой мёд даю гарантию. Если у покупателя возникают какие-либо проблемы, готов заменить товар без выяснений.

Всё делаю сам. Пасека находится в деревне Ботвиньево Одоевского района, откуда я родом. Там примерно 100 ульев и 100-летний дом. У меня нет нанятого персонала. В сезон, когда работы много, мне помогают родственники. Ну и, поскольку все сувениры у нас ручной работы, их тоже частично заказываю у мастеров. Но по максимуму всё беру на себя. Работаю с пчелами, залезаю в ульи, занимаюсь распространением, а иногда и доставкой, если с сервисами возникают проблемы. Мне не зазорно выполнять любую работу.

Начинал бизнес с зарплатой в 25 тысяч рублей. Несколько лет совмещал работу в строительной сфере и предпринимательство. Сначала зарплата была больше, а потом, когда свое дело стало развиваться, ситуация изменилась, и работу я оставил. То есть сначала у меня было 25 тысяч рублей в месяц, на них нужно было еще снять квартиру и прожить. Но это оказалось даже плюсом. Я научился ценить каждый рубль, вкладывал деньги только в то, что было действительно необходимо.

Современный предприниматель должен быть гибким. 2020 год показал: условия игры могут поменяться в любой момент. Ты должен адаптироваться, если хочешь добиться успеха. Сейчас нельзя быть динозавром. Знаю некоторых владельцев магазинов, которые вместо того, чтобы искать новые пути сбыта, решили переждать трудности. Теперь, когда продажи совсем упали, им нужно находить какое-то решение. Это сложно, а иногда и невозможно вообще.

Говорят, чтобы заработать денег, нужно работать 24 часа, а чтобы заработать много денег – нужно работать головой. Мой личный секрет успеха – работать 24 часа и головой. Любой бизнес может быть интересным, если найти подход. Нужно постоянно развиваться. Я начал расти, когда понял, что можно не только качать мёд, но и создавать сувениры, делать выездные экскурсии на пасеку. И так во всём.

Ищу любую возможность для развития. В центре «Мой бизнес» использую все возможности. Участвую в конкурсах, получаю грантовые поддержки. В прошлом году выиграл конкурс «Предприниматель года» в Туле. В этом году занял 2-е место во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России». В центре можно получить разностороннюю помощь – от консультации до создания сайта или поддержки при размещении на маркетплейсах. Считаю, что если есть возможность что-то получить, всегда нужно попробовать.

Мое напутствие молодым предпринимателям: делайте, и всё получится! Можно выстраивать бизнес-модель до тех пор, пока она не перестанет быть популярной, а можно начать делать, подстраиваться под новую реальность, развиваться. Как думаете, какая из этих схем сработает?

досье myslo

Старт бизнеса: 2013 год.

Начальный капитал: дедушкина пасека.

Количество сотрудников: 1.

Выручка за год: 2 000 000 рублей.

Тула, ул. Кирова, 135, корп. 1, оф. 206 (офис).

Тульская область, Одоевский район, дер. Ботвиньево (пасека, производство).

Тел.: +7 (967) 431-60-78, +7 (4872) 71-60-78.

p4elovod.ru

Тула, ул. Кирова,

135, к. 1, офис 420.

Тел. 8 (800) 600-777-1.

мойбизнестула.рф

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