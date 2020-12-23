Яна Загорцева и Даша Коняева: «Нужно нестандартно мыслить, уметь ставить цели и идти к ним!»

Яна и Даша – владелицы студии праздника «ЧиВАУва». Для своих клиентов они создают мир, полный безудержного веселья и безграничного счастья.

Яна по образованию учитель физической культуры, Даша — режиссер-постановщик культурно-массовых мероприятий. О становлении бизнеса, секретах своего успеха, стремлениях и мечтах бизнес-леди рассказали Myslo.

— Яна, Даша, расскажите подробнее, чем вы занимаетесь, чем насыщены ваши трудовые будни?

Яна: — Наша студия создает праздники — красивые, качественные, стильные. У нас есть всё для безудержного веселья и счастья — ростовые куклы, увлекательные мастер-классы, сладкие столы, шоу-программы и индивидуальные сценарии, чтобы каждый праздник был особенным.

Даша: — Мы существуем три года. Начинали наше дело с детских праздников. Мы сразу сделали ставку на красивые костюмы, дорогие декорации. Это праздники «под ключ», большие мероприятия с театрализацией. Далее мы закрепили успех и сделали потрясающий праздник — семилетие «Гостиного двора» в стиле игры «Поле чудес». Такого в Туле не делал никто. Это наша гордость.

— Почему именно организация праздников?

Яна: — У меня двое детей. И однажды я хотела заказать своим детям в Туле красивый качественный праздник, но не смогла ничего найти. Я позвонила своей подруге Даше и пожаловалась на ситуацию. И мы с ней решили попробовать организовать праздник сами. Мы построили большой замок, декорации, и всё получилось! Сейчас мы сами пишем сценарии, делаем представления со звуком, светом, сотрудничаем с большим количеством замечательных молодых артистов, которые прекрасно поют и танцуют. Эти девчонки и мальчишки любят своё дело! У нас не задерживаются те, кто приходит просто заработать денег. Остаются лишь те, кто прикипает душой.

— Сложно ли было начинать бизнес? Делать первые шаги?

Даша: — Нет! Это всё было на энтузиазме, мы даже не думали о сложностях. Просто делали то, что хотели. Мы очень верили в этот проект и не смотрели на других. Хотя, если честно, не на кого было и смотреть тогда. Сейчас Тула подросла в этом плане — и это мы задали такую планку.

Яна: — Праздники делают многие, но в основе нашей работы лежат инновации: мы нашли то, чего другие не видели или не хотели видеть, и создали уникальный продукт — праздники «под ключ» с эксклюзивными костюмами и масштабными декорациями. Создавая бизнес, мы стремились стать лучшими в праздничной сфере и уверенно к этому идем.

— Вы работаете вдвоем. Всегда ли легко принимать решения или есть разногласия и споры?

Даша: — Постоянно! Мы всегда спорим. И всегда даем друг другу сказать. Мы слышим друг друга. Но придерживаемся принципа: говоришь — аргументируй!

— Каково это — быть предпринимателем в современном мире?

Яна: — Это очень круто, но это и очень тяжело. Мы на связи 24 на 7. Происходят разные нестандартные ситуации, а проблемы надо решать моментально. Не приехал на площадку подрядчик, сломались декорации, диджей заболел… Надо быстро принимать решение и спасать ситуацию. Но несмотря на всё это, быть предпринимателем — очень здорово! Во-первых, классно иметь крутой продукт, такой, как у нас. Нас в городе все знают, с нами здороваются в магазинах, на улицах (смеется). Во-вторых, ты работаешь на себя. В-третьих, ты полностью реализуешь все свои мечты.

— В чем ваш секрет успеха?

Даша: — В дружбе! И в идее. Мы не гонимся за деньгами, хотя это не типично для предпринимателей. Это плохо, но это наши деньги. Мы рады тому, что имеем. Лучше чуть меньше заработать, но сделать круто.

Яна: — Мы даем своим клиентам максимум. Даже если у них ограничен бюджет, мы можем за свой счет добавить им конфетти, хлопушек, шаров… И сделаем это с удовольствием!

Даша: — А еще нужно нестандартно мыслить, уметь ставить четкие цели и неуклонно идти к ним, несмотря ни на что, признавать и быстро исправлять свои ошибки. Быть актуальными и уважать своего заказчика. Мы постоянно анализируем новые тренды в ивент-индустрии и внедряем лучшие из них, всегда создаем индивидуальные сценарии, не повторяясь, и полностью контролируем весь процесс, чтобы наш клиент ни о чем не беспокоился и вместе с гостями наслаждался праздником.

— Ваш совет начинающим предпринимателям: как стать успешным?

Даша: — Если человек созрел для бизнеса, у него есть время и стартовый капитал — надо ничего не бояться и начинать! Мы начинали со стартового капитала в 30 тысяч рублей, сейчас этой суммы для стартапа уже не хватит. Нужны хорошие вложения.

Яна: — Нужно не бояться, рисковать, не унывать и двигаться только вперед. Тем более сейчас можно получить полную информацию и поддержку в центре «Мой бизнес», а это очень важно.

Студия праздника «ЧиВАУва» ВКонтакте.

Прямая речь

Светлана Квасова, директор Центра «Мой бизнес» – Приходить в центр «Мой бизнес» стоит, как вы только задумались над идеей открытия своего дела. Здесь вас проконсультируют и подскажут, какую организационно-правовую форму выбрать и порекомендуют наиболее выгодную систему налогообложения для вашего бизнеса. Консультанты центра знают ответы на самые разные вопросы: финансовое планирование, правовое обеспечение деятельности, применение трудового законодательства, патентно-лицензионное сопровождение, информационное сопровождение деятельности, получение кредитных и иных финансовых ресурсов и прочие вопросы развития будущего или уже действующего бизнеса. Открывать свое дело с центром «Мой бизнес» гораздо проще. Здесь помогут подготовить все необходимые для открытия документы и передадут их в налоговую службу. Начинающему бизнесмену останется только получить документы об открытии собственного дела.

Тула, ул. Кирова, 135, к. 1, офис 420.

Тел. 8 (800) 600-777-1.

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