Ребята, это Fuck Up: Пять историй неудач от тульских бизнесменов

Фото Юлии Леоновой.

Своими историями предприниматели поделились на вечеринке Fuck Up, которая прошла в Туле. Организатором стал Event Digital Marketing, ведущим — глава этой компании, шоумен Александр Волков, который первым рассказал о самом большом провале в истории своего бизнеса.

«Проверь все по сто раз и убедись, что тебя поняли другие»

Александр Волков, основатель компании Event Digital Marketing:

- В 2015 году мы как компания-организатор работали над очень крутым проектом для китайского автомобильного бренда — закладкой первого камня в строительство автозавода. Мероприятие должно было пройти на крайне высоком уровне, среди гостей — губернатор, министры, топовые управленцы с российской и китайской стороны. В рамках события должна была состояться протокольная встреча с подписанием важных документов, поэтому среди прочих задач на нас возложили организацию синхронного перевода. В Туле переводчиков-синхронистов с китайского не было тогда, поэтому мы связались с ведущим институтом в Москве, выбрали лучших из лучших, подписали договор о том, что к нам в день мероприятия приедут два специалиста.

И вот всё готово. В чистом поле стоят шатры, организован кейтеринг и все остальное, мы волнуемся. И понимаем, что синхронисты должны были приехать уже час назад, но их нет и на связь они не выходят. И наконец — ура! — проходит звонок, и переводчики, опережая наш вопрос, кричат: «Мы на месте! Но здесь никого нет!» Как так, шатер видно с трассы! «Нет, — говорят синхронисты. — Тут только палатка с шаурмой и вокзал». Эти люди перепутали два региона — практически как в «Иронии судьбы» — и приехали по тому же адресу, как у нас, но только… в Тверской области.

Мы в минуту поседели, поскольку было ясно: за те полчаса, что остались до начала события, они, конечно, не успеют к нам приехать. Все мероприятие — под угрозой срыва. И тут мы вспоминаем, что в контактной группе со стороны Китая есть молодой человек, который очень любит русский язык. И мы не придумали ничего лучше, как вызвать его и объяснить суть проблемы. Седых людей на этом мероприятии сразу стало на одного больше. Он пытался протестовать, но мы нашли железный аргумент: «Мероприятие сорвется — нас посадят, а тебя… расстреляют».

Он принял это за чистую монету, почему-то перекрестился, сел и начал переводить. Думаю, что так круто по-русски он не говорил никогда.

Мероприятие было спасено, но это был один из наших самых сильнейших провалов, который раз и навсегда меня научил: нужно по сто раз проверять все детали, фиксировать их письменно и всегда получать обратную связь, чтобы убедиться, что люди поняли тебя правильно.

«Если ты делаешь хороший продукт, он позволяет иногда совершать ошибки»

Сергей Хомяков, основатель сервиса скидок Homsboх:

- Моему проекту в этом году исполнилось 10 лет. Мы начинали его в интересное время: купоны не продавались через интернет в силу того, что такие продажи были слабо развиты и процветало мошенничество. Чтобы наши клиенты гарантированно получали свои купоны, мы их развозили: я лично доставил покупателям несколько тысяч купонов. Спустя пару лет, уезжая в отпуск, я дал своей команде идею — найти курьера-афроамериканца. На мой взгляд, это был яркий маркетинговый ход: человек покупает купон, и к нему приезжает такой экзотический курьер. Помню, мы еще обсуждали с ребятами, что будет непросто найти такого человека, который хорошо говорит по-русски. Поговорили, и я уехал.

В то время основной доход мы получали именно с продажи купонов: его хватало как раз на зарплату сотрудникам. Когда спустя две недели я вернулся из отпуска, оказалось, что мои ребята-таки нашли такого парня! С русским у него было не очень, но покупатели купонов радовались. Правда, недолго: он пропал вместе с выручкой. Я его нашел, пригрозил депортацией, смог вернуть наши деньги. И получил урок: лучше работать с людьми, которые совпадают с тобой по менталитету, культуре и ценностям, и тщательней продумывать маркетинговые идеи.

Второй фундаментальный фак-ап случился с моим программистом, который работал над нашим сайтом и рассылкой. Для нас это был важный информационный инструмент: через него люди узнавали о новых акциях и скидках.

Когда программист уволился, выяснилось, что он делал рассылку только на наш офис. Вместо десятков тысяч клиентов ее получали только я и двое моих сотрудников.

Эта ситуация преподала мне второй урок: проверять и контролировать нужно всё.

Сейчас я строю пати-кар — большой автомобиль с караоке, танцполом на крыше и другими развлекательными штуками. Я потратил на нее два года своей жизни и четыре миллиона рублей. Деньги ушли в том числе на покупку двух других машин, которые я не смог использовать и которые до сих пор стоят мертвым грузом. Но я ни о чем не жалею, потому что сделал из этой истории третий важный вывод: если ты создаешь хороший продукт, который интересен людям, он дает тебе возможность заниматься другими интересными тебе проектами и иногда учиться на своих ошибках.

«Не ищи легких денег и будь начеку»

Сергей Елисеев, основатель сети стритфуд-кафе Its HOT, руководитель тульского отделения общественной организации «Опора России»:

- Прийти в бизнес меня заставил первый фак-ап в моей взрослой жизни. Я учился на факультете иностранных языков, а это такое место, где ты пять лет ходишь в розовых очках, веря, что станешь переводчиком и будешь получать зарплату в долларах. Когда я получил диплом, выяснилось, что в Туле я могу заработать переводчиком 12 тысяч, и совсем не в долларах. Пришлось идти работать менеджером по продаже дверей и паркетной доски. Я считаю это своим первым провалом, после которого я понял, что нужно что-то менять, — и решил заняться бизнесом. Ну, а в нем каждый день — это решение маленьких фак-апов.

Мой бизнес — сезонный: я работаю с апреля по октябрь, а зимой у меня большой отпуск. Несколько лет я проводил его в Таиланде. Но даже на отдыхе у любого предпринимателя мозги постоянно работают — ищут возможность получить прибыль. Я в то время уже задумывался об инвестициях, формировании пассивного дохода, и с этим оказался связан мой самый обидный провал. В Таиланде я познакомился с веселым парнем Володей из Киева, который зарабатывал на ставках на спорт. Он показывал мне графики своих доходов, рассказывал, какую красивую жизнь ведет благодаря легким заработкам. Однажды предложил поучаствовать и мне, для начала с небольшой суммой, пообещав 10% за пару недель. Не обманул. Следующей зимой мы снова встретились в Таиланде и заговорили о моем более серьезном вхождении в его схему.

Суммы моих вложений росли, я получал прибыль, но в один момент это веселый парень исчез. Вместе с деньгами.

Выяснилось, что не только с моими: мой компаньон потерял на этом миллион, а наши друзья из Тюмени – два. Это был очень обидный, но важный урок: не стоит искать легких денег, их нужно зарабатывать. И всегда быть начеку.

«Не надо бояться»

Татьяна Агибалова, основатель Музея международного пряника и бренда «Ворота солнца»:

- Когда-то я была координатором по маркетингу региона «Центр-Юг» сети игорных заведений. Однажды московское руководство компании решило, что Тула — именно тот город, где надо запустить топовый проект: открыть казино. Столичный отдел маркетинга дал задание: запустить по городу колесницу, запряженную лошадьми, на которой будут ехать прекрасные девушки и размахивать флагами, оповещая город об открытии сего заведения. И мне предстояло все это организовать.

Где взять колесницу? Звоню маме в деревню с этим вопросом, она говорит: «Приезжай, у соседа в ручье валяются два деревянных колеса». С этими колесами я прихожу в рекламное агентство, они сооружают какое-то подобие колесницы, и вот день Икс: мы в Центральном парке, две девочки-модели, на которых из одежды — только парики, набедренные повязки и бусы, и лошади, которые совсем не горят желанием везти на себе какую-то повозку. По парку мы кое-как проезжаем, открываем ворота и выезжаем на дорогу, где сразу вызываем фурор.

Машины останавливаются, сигналят, мужчины свистят (девчонки-то полуголые!), лошади пугаются, бьют их копытами по коленкам, потому что колесница спроектирована неправильно и находится слишком близко к животным. Мы с семьей едем на машине сзади, чтобы хоть как-то страховать всю эту конструкцию.

И тут раздается звонок от московского координатора: «Тань, надеюсь, ты с ГАИ это шествие согласовала?» Конечно же, нет, я даже об этом не подумала! Как и о том, что лошади — не люди, они не остановятся на красный сигнал светофора. Но мы везде проскакали на зеленый свет и благополучно припарковались у здания казино на Красноармейском проспекте.

Тогда я думала, что если переживу этот день, то мне в принципе уже ничего не будет страшно. Поэтому мой вывод — не надо бояться. Можно предполагать негативные последствия, но они могут и не случиться.

А если мы рассчитываем на результат, нужно быть готовым рисковать, учиться отпускать ситуацию и верить в людей.

Эта история — веселая, но была и грустная. Я готовила открытие одного торгового центра — масштабное мероприятие, на трех площадках, с бюджетом 9,6 млн рублей — по тем временам это были большие деньги. Проект праздника нужно было согласовать с собственником, и мы с моим партнером отправились к нему. Шли по коридорам гостиницы, зашли в номер, в котором была только кровать и две тумбочки. Под одеялом лежал наш наниматель и курил. Мы стоим. Он курит. И ничего не происходит.

Я понимаю, что в такой обстановке нельзя презентовать то, что должно поразить весь город. С другой стороны — мужчина лежит, потому что, возможно, быть болеет: может, ему капельницу только что сделали? А еще с одной стороны ты четко понимаешь, что вот сейчас происходит насилие, и тебе надо уйти. Но ты не уходишь, потому что есть 9 600 000 рублей и целая команда, которая с тобой работает. Я села на краешек кровати, мой партнер начал показывать слайды, а у меня сил хватало только на то, чтобы не упасть.

Открытие было шикарным, мне за него не стыдно, но стыдно за себя.

Прошло уже больше 10 лет, но я так и не простила себе того, что тогда не ушла. Это был самый мерзопакостный момент в моей жизни, который меня до сих пор тревожит.

«Если человек не твой, расставайся сразу»

Данила Станиславский, основатель сервисных центров Dservice и GREATSTEVE:

- Когда я решил открыть свой сервисный центр, моим компаньоном стал Алексей. Тогда я еще верил в то, что все люди могут работать так же, как я, и так же ответственно относиться к делу. Алексей был совсем другим, по нему сразу были тревожные звоночки, но я был уверен, что в моей команде он сможет всему научиться и станет лучшим.

Мы начали работать вместе, и через какое-то время я понял, что пашу как конь, а Леха только портит мою работу. Когда оказалось, что 90% нашей выручки зарабатываю я, мы пересмотрели финансовые условия, и он потерял половину своего дохода. Я думал, что после этого человек встанет на лыжи и будет бежать с такой скоростью, что и меня перегонит. Но ничего не произошло: он работал так же медленно и плохо. Однажды ему в ремонт принесли два одинаковых айфона, он ни один из них не сделал, да еще и перепутал, отдавая клиентам, и мне потом пришлось разыскивать обоих, менять аппараты и извиняться.

Наш первый офис сгорел — вместе с техникой и деньгами. Пришлось искать новый и делать в нем ремонт своими руками, потому что финансов не было. И тут во время ремонта Леха хлопает себя по лбу и говорит: «Это же я виноват, что мы сгорели. Меня за две недели предупредили, что надо съехать, так как здание будут сносить. А я забыл…».

Казалось бы, в этом человеке уже сто раз нужно было разочароваться, но я все еще в него верил. Мы провели отопление в новый офис, запустили воду, и вдруг трубу прорвало. И вот картина: я держу трубу двумя руками, чтобы меньше лило, и судорожно пытаюсь найти решение, а Леха бегает рядом и вопит: «Что делать? Что делать? Пойду кофейку возьму!»

Эта история длилась три года. Я не мог с ним расстаться, потому что трусил потерять сотрудника, которого обучил: боялся, что он унесет мои секреты к конкурентам. В конце концов он ушел в другой сервис, но не принес туда абсолютно ничего от меня. Он просто всё забыл.

Мораль — не иметь дел с людьми, по которым идут звоночки.

Не будьте романтиками, не питайте иллюзий относительно человека, в поведении которого вас что-то напрягает. Если он опаздывает, не так одевается, не то говорит, косячит — это всё звоночки, они приходят сразу, их нужно слышать, понимать, что они очень важны, и не бояться расставаться с сотрудником/партнером, который не отвечает вашим ценностям и требованиям.