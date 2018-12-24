«КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» названа лучшей семейной клиникой

Подведение итогов года — важный момент для каждой компании в канун нового года. О том, каких результатов удалось достичь и какие цели теперь ставит перед собой «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА», Myslo.ru поговорил с медицинским директором клиники Илианой Петровной Мариной.

— Федеральная сеть клиник «ЭКСПЕРТ» на слуху. А что представляет собой «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА»?

– На сегодняшний день мы являемся полноценным клинико-диагностическим центром для всей семьи, который занимает 4-х этажное современное здание площадью 1500 кв. метров, оснащенном по «золотому стандарту» современным высокоточным диагностическим оборудованием. Мы являемся клиникой замкнутого цикла, т. е. оказываем услуги по диагностическому и консультативному приёму, у нас есть хирургия и стационар, взрослое отделение и Педиатрия. Сейчас в нашей клинике представлено более 26 медицинских направлений, работает более 100 высококлассных специалистов, в том числе кандидаты медицинских наук и врачи высшей категории. За последний год у нас прошли лечение более 30 000 туляков, было проведено более 100 000 диагностических исследований, из которых около 16 000 — приходится только на магнитно-резонансную томографию.

- В преддверии нового года принято подводить итоги. Какие цели вы ставили себе на это год и чего удалось достичь?

- Основная цель, которую мы ставили себе, открывая «КЛИНИКУ ЭКСПЕРТ ТУЛА» — сделать качественную медицину для всей семьи доступной, так чтобы это было удобно и комфортно, чтобы все услуги оказывались в одном месте. Мы работаем с 7:00 до 23:00 часов каждый день, без перерывов и праздников, что позволяет пациентам прийти в удобное для них время. В штате нашей клиники сейчас работают как специалисты широкого профиля, так и узкие, в том числе такие редкие, как например, неонатолог (специалист по здоровью младенцев).

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Нам очень приятно, что за активную работу в 2018 году «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» получила две значимые награды в крупных конкурсах:

В конкурсе «Клиника года» — «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» признана победителем в номинации «Лучшая клиника для всей семьи». Конкурс проводится изданием «Комсомольская правда» на регулярной ежегодной основе с 2014 года, поэтому мы очень высоко ценим такое общественное признание наших пациентов.

Вторая награда — уже профессиональная. Мы вошли в рейтинг лучших диагностических отделений по мнению Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов, что подтверждено Сертификатом «Лидер лучевой диагностики».

— Что ещё вы предлагаете вашим пациентам?

– Понимая свою социальную ответственность, мы стараемся организовать медицинскую помощь людям разного возраста, достатка и социального статуса. Поэтому мы регулярно проводим акции и дни открытых дверей для бесплатного знакомства с врачами — что не очень свойственно коммерческим клиникам.

Также мы осуществляем МРТ по программам ОМС — то есть для пациентов это обследование проводится бесплатно.

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— У вас есть уникальные услуги?

-Конечно! Уникальные услуги есть каждом из направлений. Например, по направлению офтальмология — работает уникальный Кабинет охраны зрения. В нём проводят профилактику и лечение миопии, косоглазия, амблиопии, частичной атрофии зрительного нерва. Кабинет оснащён необходимым современным оборудованием, а врач подбирает программу индивидуально каждому пациенту, в зависимости от его потребностей после обследования. К нам часто обращаются пациенты и с такими заболеваниями, как глаукома и катаракта — мы стараемся помочь и поддержать их зрение необходимой терапией. Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим пациентам все более широкие возможности для лечения.

— Тула сейчас активно развивается и преображается на глазах. Вы как-то участвуете в этом процессе?

– Крайне приятно, что Туле теперь уделяют больше внимания и город хорошеет на глазах. И мы стараемся внести посильный вклад в развитие сервиса. Уровень оказания медицинских услуг в нашей клинике соответствует современным стандартам. Приятно отметить, что в мае 2018 года наша клиника стала членом Тульской торгово-промышленной палаты, что позволяет напрямую взаимодействовать со многими крупными тульскими предприятиями, оказывать необходимые медицинские услуги.

Но мы не замыкаемся только на услугах внутри клиники. Сейчас мы шефствуем над Тульским областным специализированным домом ребёнка № 1, более известном, как Дом малютки. В течение года наши сотрудники неоднократно выезжали и своими силами проводили уборку территории в загородном центре реабилитации, на территории дома ребёнка, помогали проводить необходимую бесплатную диагностику и помощь в реабилитации малышей. Забота о таких детях — наша общая обязанность, ведь чужих не бывает!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Большое количество услуг и медицинских направлений — это, безусловно, важно. Но за каждым из них стоят люди — врачи. Расскажите о них — о том, как клиника устроена «изнутри».

– Любой врач нашей клиники не только высококлассный специалист, но и человек с большой буквы. Коллектив — как одна большая дружная семья, где взаимопомощь и поддержка — норма жизни. Наша команда пополняется новыми кадрами, как именитыми и известными, так и молодыми и перспективными. В уходящем году многие сотрудники стали заботливыми мамами и папами, бабушками и дедушками. Среди наших сотрудников есть пять многодетных семей.

В этом году хирург Дмитрий Александрович Молчанов победил в областном конкурсе «Отцовство — долг и дар»! Его большая семья — замечательный пример гармоничной многодетной семьи. Мы разделяем радость наших коллег — ведь жизнь постоянно меняется, и мы вместе с ней!

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