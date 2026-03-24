Тень Павла. Почему десантник с медалью «За отвагу» 22 года молчал об убийстве у Демидовского пруда

Бил так, что сломал о его голову нож и молоток. Мойщику объяснил, что «отрывал курам головы», отсюда и кровь в салоне. Что же стало причиной убийства: ответ на оскорбление или все-таки деньги?

Фото из материалов уголовного дела.

Узнали подробности дела из нулевых, которое недавно раскрыли тульские следователи СК.

Труп в лесу

Рано утром 25 апреля 2003 года двое мужчин и женщина отправились в лес в районе Демидовки собирать черемшу. Шли по дороге в сторону Высокого. Как обычно бывает в энтэвэшных сериалах, женщине приспичило в туалет, она свернула в лес и, отойдя немного от грунтовки, заметила в старой листве голову и плечи человека.

Уже спустя час присыпанный листвой труп осматривали криминалисты и оперативники. Мужчина был зверски убит: проломленный череп, зияющие раны на шее, множество повреждений на лице, голове, теле.

Порезаны пальцы рук — очевидно, несчастный сопротивлялся тому, кто напал на него с ножом.

Как выяснилось в ходе экспертизы, смерть наступила три дня назад.

Криминалисты тщательно обследовали территорию. В 35 метрах от дороги Тула — Высокое на грунтовке нашли следы шин, а рядом с телом — следы обуви и темного цвета футболку, насквозь пропитанную кровью.



Следы автомобиля на месте преступления.

Личность погибшего быстро установили: в заднем кармане брюк лежало аккуратно свернутое соглашение о задатке при продаже квартиры. Там было всего две фамилии: покупательницы жилья и продавца — 28-летнего Андрея Пигунова (имена и фамилии здесь и далее изменены в интересах следствия. — Прим. ред.).

Именно эта бумага и выведет потом оперативников на нужный след.

Квартирный вопрос

В ходе оперативной работы выяснилось: 22 апреля 2003 года Андрей Пигунов заключил сделку в Зареченском ТОРЦ на улице Пузакова. Он продал однушку на улице Нормандия-Неман за 10 500 долларов США.

В 90-х и нулевых сделки по купле-продаже жилья осуществлялись преимущественно в валюте. Термин «у. е.» — так называемые условные единицы — активно использовался в России с 1993 по 2006 год. Он стал символом экономической нестабильности того времени, когда доллар США фактически выполнял роль главной меры стоимости из-за высокой инфляции рубля.

Одновременно в России 90-х и нулевых криминал в сфере недвижимости цвел буйным цветом. Особенно это касалось людей пьющих или страдающих зависимостями другого толка. Люди вчистую пропивали жилье, оказывались на улице после неосторожных посиделок с малознакомыми людьми, вписывались в ренты с пожизненным иждивением, после чего их жизнь таинственным образом обрывалась.

В начале 2000-х квартиры пошли в рост в цене. Однокомнатные традиционно были самыми ликвидными. В 2003-м цена однушки в дальнем Заречье или Криволучье приближалась к 11-12 тысячам долларов, поэтому отхватить чистую (юридически и физически) квартиру за 10 «кусков» было большой удачей.

И она улыбнулась тулячке Татьяне Васильевой: риелторы из местного агентства предложили ей однокомнатное жилье, которое владелец, Андрей Пигунов, продавал за 10 500 долларов.

Цена объяснялась поспешностью сделки: Андрею срочно нужны были деньги.

Из показаний риелтора Светланы Фоминой:

— В ходе разговора Андрей говорил: «Мне бы поскорее продать». Когда он показывал квартиру, был очень напряжен, выглядел испуганным. В этот же день он показал мне документы на квартиру, и меня смутило, что у него была пожизненная рента. Человек, оформивший ренту на Андрея, скончался меньше месяца назад — в марте 2003 года — и был не очень пожилой. Меня этот факт смущал, как и спешка Андрея в продаже. Но я не стала обращать на это внимания, так как документы были в порядке.

Вторая риелтор нашла покупательницу на квартиру, Татьяну Васильеву. Она отдала Пигунову задаток в сумме 300 долларов, о чем написала расписку. Сделку назначили на 22 апреля 2003 года.

В те годы иметь сопровождающего при любых сделках с жильем было абсолютно нормальным. Условия обязывали: никаких банковских гарантий, никаких безналичных расчетов тогда не было. Деньги от покупателя продавцу передавались прямо в ТОРЦ, и дай бог если там была отдельная маленькая кладовочка для этих операций. Поэтому обе стороны сделки приводили с собой «группы поддержки».

Риелторы и покупательница отметили, что везде и всюду Андрея сопровождал мужчина кавказской внешности, как они потом узнали — Шамиль Гаджимурадов. Он везде возил его на белой «шестерке» с черной полосой на боку, присутствовал при передаче денег и в том числе на сделке 22 апреля 2003 года.

Из показаний риелтора:

— Андрей предоставлял документы, а Шамиль всегда был рядом, как бы сопровождал Андрея. Немногословный, сдержанный, грамотный, все держал под контролем. По разговору казалось, будто выручку от продажи они будут делить. Гаджимурадов ходил вместе с Пигуновым везде, и у меня сложилось впечатление, будто он не просто водитель, а занимает ведущую роль. Казалось, он имеет превосходство над Андреем, а сам Андрей был как «провинившийся ребенок». Гаджимурадов будто ждал деньги; возможно, Пигунов был ему должен.



Осень 2025 года. Проверка показаний на месте.

Уже 29 апреля 2003 года оперативники задержали уроженца Дагестана Шамиля Гаджимурадова по подозрению в совершении убийства Пигунова.

Оба прошли Чечню

Осмотр автомобиля Гаджимурадова дал первые доказательства.

На заднем пассажирском сиденье было найдено огромное бурое пятно 40×20 см, вокруг — множество следов вещества бурого цвета. Под передним пассажирским сиденьем обнаружен молоток с обломанной деревянной ручкой — все в пятнах застывшей крови, в которой запеклось несколько волос. В багажнике — черный ремень со следами крови.

Рисунок протектора шин «шестерки» совпал со следами, найденными на месте преступления, а подошвы кроссовок Гаджимурадова NIKE — с отпечатками, найденными рядом с трупом.

28-летний Шамиль Гаджимурадов оказался личностью неординарной. В Туле торговал фруктами и продуктами питания, часто помогал за гонорар оптовикам найти точки реализации. В общем, решал вопросы. Между тем за плечами у него была довольно интересная жизнь.



2003 год, фото изъятой у Гаджимурадова «шестерки». В салоне — следы крови, сломанный молоток, в багажнике — ремень.

Из допроса задержанного Гаджимурадова в 2025 году:

Родился и вырос в Махачкале, в 1995-м поступил на «банковское дело» в Московский экономический институт, уехал в Москву. На последнем курсе бросил вуз и пошел в армию. Отслужил год в Туле, в 51-м полку. В 1999-м — поехал воевать в Чечню. Из «горячей точки» вернулся героем, с медалью «За отвагу».

После разрыва контракта вернулся в Махачкалу, но, по его словам, жить там не смог: террористы выслеживали там дагестанцев, которые воевали на стороне российских войск в Чечне, и убивали их. Поэтому Шамиль снова уехал в Тулу, где жил под вымышленным именем.

Правда, в своих старых показаниях институт он все же закончил с красным дипломом, и это был уже филиал Московского юридического института. Поступал якобы сразу на 3-й курс, проучился 3 года. Как потом выяснится, кардинально менять показания Гаджимурадову было не в новинку.



Шамиль Гаджимурадов, 2025 г.

Похожая биография оказалась и у погибшего Андрея Пигунова. Родом из Новгородской области, 28 лет, в 2000 году был призван на срочную службу в ВС РФ. Первые полгода он служил в Тульской дивизии ВДВ, откуда его отправили в Чечню. После полугода службы он подписал контракт, после которого в начале 2003 года устроился вахтой в Москву в компанию Coca-Сola. Жил в Туле на улице Нормандия-Неман.

Таинственный Павел и куриные головы

Когда Гаджимурадова задержали, он от причастности к событиям того вечера не отпирался. Но твердо заявлял — убивал не он.

С Андреем Пигуновым он познакомился в 2002 году, после чего они периодически виделись в разных компаниях. Несколько раз Пигунов просил у него в долг, жалуясь на плохое материальное положение. В конце марта 2003 года Андрей попросил помочь ему с продажей квартиры. Ездили к нотариусу, к риелторам, на встречи — за всё Пигунов пообещал ему 300 долларов.

— Андрей рассказал, что продаёт свою квартиру и уже взял залог — 300 долларов, но в Москве у него что-то произошло, и он остался без денег, — рассказывал Шамиль.

В день сделки 22 апреля Шамиль якобы подвез Пигунова к ТОРЦ, вместе с ним был высокий темноволосый мужчина по имени Павел.

Из показаний Гаджимурадова на следствии в 2003 году:

— Когда сделку купли-продажи оформили, Андрей получил за квартиру 10 500 долларов США, из которых около 1000 долларов забрали посредницы, 300 долларов он дал мне за помощь. Потом мы сели в машину: я за руль, Пигунов — рядом, а Павел — на заднее сиденье. Решили поехать отметить сделку в кафе «Мимино», но там не оказалось мест. Они купили спиртное и закуску и поехали к пруду в сторону Демидовки. Дорогу указывал Павел.



Пруд у Демидовки. Фото с проверки показаний на месте, 2025 год.

Уже у пруда, по словам Гаджимурадова, Павел сказал Пигунову: «Давай мои 5000, и больше я с тобой дела иметь не хочу».

«Андрей начал объяснять, что отдаст 4000 долларов, то есть половину из оставшихся, мол, как и обещал. Павел же говорил, что разговор был о конкретной сумме, а не о половине — о 5000 долларов. Между ними произошёл спор. Я вмешался в разговор, сказал, чтобы они поделили деньги пополам и успокоились.

Сразу после моих слов Павел выхватил пистолет, приставил мне к голове и сказал, чтобы я не лез».

По словам Гаджимурадова, Павел и Андрей продолжали спорить, после чего Павел стал избивать Пигунова.

«Ударов было точно 2 или 3. Как и куда наносились удары, я не видел, так как после того как на меня направили пистолет, смотрел только вперёд».

Гаджимурадов рассказал, что Пигунов перегнулся через сиденье назад и кинулся на Павла, но тот зажал его голову и, наставив на водителя пистолет, велел ехать в лес.

Также под дулом пистолета Шамиль якобы помог Павлу избавиться от трупа Пигунова, который к тому моменту скончался.

«Я не убежал, так как боялся за свою жизнь. Павел мог застрелить меня».

По версии Гаджимурадова, Павел, угрожая ему пистолетом, велел довезти его до магазина «Вишенка», после чего пригрозил: «Хоть слово скажешь кому-нибудь — убью» — и вышел из машины.



Под водительским сиденьем «шестерки» нашли окровавленный молоток с обломанной рукояткой.

По словам Гаджимурадова, он был в шоке от ужаса. В милицию идти струсил, поехал на мойку на ул. Ложевой, 138, где стал замывать следы крови в салоне своей «шестерки». Чехлы в машине были темными, поэтому большую лужу крови работник автомойки не заметил. Зато от его взгляда не ускользнули многочисленные красные брызги. «Курам головы отрывал», — объяснил происхождение крови Гаджимурадов.

На вопрос о том, почему он не обратился в милицию позже, задержанный пояснил: испугался, что его тоже привлекут, — в салоне его машины были пятна крови, а риелторы видели Пигунова с ним, и отрицать связь было глупо.



Заднее сиденье ВАЗ-2106 со следами крови.

Он просил оперативников найти и задержать Павла, подсказывал места, где они с Пигуновым могли попасть на камеры наблюдения, в частности около обменника на Октябрьской, куда заходили после сделки.

Для справки. В 2003 году уличные камеры в Туле были, но они были точечными, ведомственными и не образовывали единой сети. То, что сейчас называется «Безопасный город», начало создаваться в регионе только спустя десятилетие. Разрозненные камеры в основном устанавливались ведомственными структурами на объектах стратегического значения, вокзалах, крупных банках и офисах. Они фиксировали только территории у входов или внутри помещений, а не улицы в целом. К тому же в 2003 году подавляющее большинство камер были аналоговыми. Качество записи было крайне низким.

Срок… за укрывательство

Тогда Гаджимурадову удалось уйти от ответственности за убийство. Он был арестован, ему предъявили обвинение в заранее не обещанном укрывательстве преступления.

Павла найти не удалось, в версию Гаджимурадова тогда почему-то поверили.

Причину такого положения дел навсегда скрыло время — сейчас уже никто не объяснит, почему так получилось.

Итог — полгода он провел в СИЗО, получил на суде 6 месяцев колонии-поселения, которые зачли в счет отбытия наказания. И — свободен.

Дело об убийце Пигунова было приостановлено в связи с невозможностью установления виновного.

Раскрытие спустя 22 года

Возобновить старый «глухарь» об убийстве у деревни Высокое решили в 2025 году.

Сулейман Юзбашян — Давно приостановленные дела изучает аналитическая группа, куда входят следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска. Отдел криминалистики анализирует такие дела и отбирает перспективные. По прошествии лет появляются новые методики раскрытия и экспертные возможности для установления обстоятельств, — рассказал старший следователь Зареченского следственного отдела СУ СК России по Тульской области Сулейман Юзбашян. — Все это дает возможность снова поработать по делу и изобличить виновного. К тому же с течением времени свидетели, да и сами фигуранты чаще говорят правду. Так было и в этом деле.

В деле уже не осталось вещдоков, но произошло кое-что поважнее. В ходе допросов отсидевший за укрывательство Гаджимурадов сознался в убийстве и сделал явку с повинной.

— Может быть, совесть замучила, а скорее — понял, что в этот раз от него не отстанут. Мы долго беседовали, допрашивали его. Он сказал: мол, «хватит уже тянуть, 23 года прошло почти, давайте точку поставим». К тому же он надеется, что суд учтет истекший срок давности по делу и его просто отпустят.

К слову, родители убитого на допросе сказали, что с самого начала знали, что их сына убил Шамиль, и верили, что рано или поздно его посадят.

«Бил так, что сломал нож и молоток»

Итак, задержанный снова Гаджимурадов сознался в убийстве Андрея и сообщил, что версию с «убийцей Павлом» выдумал. Но не от начала и до конца. Павел все же присутствовал на сделке в ТОРЦ, но, получив от Пигунова свои деньги в счет долга, ушел.

— В тот день после сделки по просьбе Андрея мы поехали в магазин. Он купил алкоголь и закуску, и мы отправились к пруду неподалеку от КБП. Пил только Андрей, так как я был за рулем. Пигунов уже был сильно пьян и потребовал, чтобы я возил его по делам еще. Я отказался. Тогда он стал оскорблять меня, его оскорбления были нецензурными и затрагивали моих близких родственников, в частности мать. Я распсиховался, решил наказать его: сказал, чтобы он отдал мне все оставшиеся от сделки деньги, ударил его.

Потом разозлился еще сильнее, схватил ремень, лежавший под сиденьем, стал душить Пигунова, но тот сумел высвободиться. Снова пошарил под сиденьем, выхватил нож, стал бить в голову. Нож сломался, и в ход пошел молоток.



Орудия убийства. Из фототаблицы к уголовному делу. 2003 год.

Когда понял, что Андрей не дышит, перекинул его тело на заднее сиденье, отъехал с того места и спрятал труп в лесу, присыпав листвой. Перед этим обшарил карманы и забрал 5000 долларов.

Да, мыл машину на мойке, рассказывая мойщику про убиенных деревенских кур. Да, прокутил похищенные доллары в казино.

Задержан был милицией спустя несколько дней у здания суда, куда был вызван после какой-то драки на остановке. Там и выдумал версию про Павла.

— Свои показания задержанный подтвердил в ходе проверки показаний на месте, — рассказывает следователь Юзбашян. — Он уверенно показал место, где произошло убийство, и место, где спрятал труп.

29 октября 2025 года Шамиля Гаджимурадова арестовали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он до сих пор находится в СИЗО. Расследование по делу завершено, дело отправлено в суд. Его прошлый приговор — за укрывательство преступления — отменен в судебном порядке.

Судьбу задержанного скоро решит суд.