  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  Следователи завершили расследование дела о трупе у деревни Высокое, найденном в 2003 году
новости
новости
Регистрация

Следователи завершили расследование дела о трупе у деревни Высокое, найденном в 2003 году

«Забрал у него деньги, вытащил мертвого из машины и присыпал листвой». Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве знакомого 22 года назад.

22 апреля 2003 года у деревни Высокое Ленинского района было найдено тело туляка с признаками насильственной смерти. Тогда подозреваемого найти не смогли, уголовное дело приостановили. 

Возобновили расследование в 2025 году, после того, как специальная группа криминалистов СК вновь подняла старые дела. Заново изучили материалы, допросили свидетелей.

В результате удалось установить причастность мужчины 1978 года рождения. Он во всем признался.

Сейчас следственный комитет по Тульской области завершил расследование уголовного дела, которое не удавалось раскрыть более двух десятилетий.

По версии следствия, 22 апреля 2003 года после успешного оформления сделки по продаже квартиры в регистрационном центре, потерпевший получил на руки 10 500 долларов США. Вместе с обвиняемым он отправился на машине в сторону деревни Высокое. В пути злоумышленник, желая завладеть крупной суммой, нанес знакомому множественные удары ножом и молотком. Забрав деньги (около 10 200 долларов после вычета услуг риелтора), убийца скрылся.

Задержанному предъявлено обвинение по особо тяжкой статье — п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

В настоящий момент расследование завершено, обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:43 0
Другие статьи по темам
Событие
убийство СК
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
Жизнь Тулы и области
В Пролетарском округе ограничат движение из-за празднования Ураза-Байрам
сегодня, в 09:35, 53 1366 -9
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 17 марта: небольшое похолодание и без осадков
сегодня, в 07:00, 53 846 3
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
Жизнь Тулы и области
Заброшки уродуют Тулу: выяснили, почему их не сносят и не достраивают
сегодня, в 10:20, 24 1604 5
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
Дежурная часть
В Богородицке наледь с крыши упала на коляску с новорожденным
сегодня, в 09:06, 21 1213 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Заречье водитель умер за рулем и влетел в жилой дом
В Заречье водитель умер за рулем и влетел в жилой дом
В трех районах Тульской области на сайтах отсутствуют данные о сборе ртутных ламп
В трех районах Тульской области на сайтах отсутствуют данные о сборе ртутных ламп

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.