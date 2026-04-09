Кровавая драма из 90-х: зарубил свою семью и спрятал тела в подвале

Фото автора и из материалов уголовного дела.

Жестокая расправа

Жуткая семейная расправа, совершённая в Тульской области в лихие 90-е, получила неожиданную развязку спустя 28 лет. Следователи узнали, что к тройному убийству в СНТ «Наука-3» Заокского района причастен член погибшей семьи.



Трупы его жертв обнаружили соседи.

...Тела трёх человек – мужчины и двух женщин – нашли 30 июля 1998 года в подвале сторожки на территории садоводческого товарищества. Все они были зверски убиты. Тогда следствие зашло в тупик, убийца растворился, а дело отправили в архив.

Спустя почти три десятилетия криминалисты вновь подняли старые тома. При внимательном изучении материалов внимание следователей привлёк сын погибшей женщины – 48-летний Николай С.

От правосудия – в колонию

Ещё в 1998 году он несколько раз давал показания, но каждый раз путался, менял версии и не мог внятно объяснить, где находился в день убийства родственников. Тогда это не стало основанием для обвинения.



Орудия убийства Николай оставил на месте преступления.

Позже выяснилось, что подозрения были неслучайны: уже в 2000 году мужчина совершил новое жестокое преступление – убил продавщицу в Заокском районе и получил 19 лет колонии. На тот момент он злоупотреблял алкоголем, вёл асоциальный образ жизни и регулярно конфликтовал с окружающими.

– Николай повадился в местный магазинчик – подворовывал там по мелочи, – сообщил Myslo собственный источник. – Забирался внутрь ночью и тащил все, что плохо лежало. В основном продукты питания. Продавщицам было поручено организовать засаду и поймать воришку. Одна из женщин смогла застать его на месте преступления, но поплатилась за это жизнью.

Застигнутый врасплох Николай выхватил нож, который постоянно таскал с собой, и напал на женщину. На теле погибшей насчитали более двух десятков ножевых ранений.

В этот раз скрыться убийце не удалось – милиция задержала его на следующий день. Дело расследовали быстро, и в скором времени мужчина понес заслуженное наказание.

Кровавая ссора в сторожке

После освобождения из колонии Николай С. уехал в Кемеровскую область, где жил с сожительницей и старался не привлекать к себе внимания. Семьёй так и не обзавёлся, вёл замкнутый образ жизни.

В 2026 году оперативники вышли на его след. Мужчину задержали и этапировали в Тульскую область. Следователи сумели восстановить страшную картину того вечера.

В июле 1998 года Николай С. пришёл в сторожку к матери, бабушке и отчиму. Визит закончился ссорой: между ним и отчимом вспыхнул конфликт. В какой-то момент мужчина схватил деревянную биту и топор и начал бить отчима по голове. Удары оказались смертельными – тот умер на месте.

На крики в комнату выбежала мать. Сын набросился и на неё – избил до смерти.

В доме оставалась бабушка – лежачий инвалид.

Понимая, что пожилая женщина может рассказать о случившемся, убийца расправился и с ней. Спрятал тела в подвале, смыл кровь, привел в порядок дом и спокойно ушёл.

Арест и признание

Раскрыть это дело удалось благодаря кропотливой работе следователей. Именно они сумели провести ряд следственных действий, раскрывших картину преступления.

Cтарший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Тульской области Николай Линкевич:

Николай Линкевич В этом году нами совместно с коллегами из Главного управления криминали-стики СК России и оперативными сотрудниками уголовного розыска данное уголовное дело было детально изучено. В материалах имелись сведения о сыне погибшей и несколько его допросов. Каждый раз он давал разные показания относительно того, чем сам занимался и где был на момент смерти родственников. После проведения комплекса разных следственных действий и оперативных мероприятий сомнения в его причастности к преступлению отпали. В Кемеровской области мужчина был задержан и доставлен в Тульскую область, где в ходе допроса он сознался в содеянном, дал признательные показания и в подробностях рассказал о событиях того вечера.

В настоящий момент Николаю С. предъявлено обвинение в убийстве трёх человек. Суд отправил его под стражу, следствие продолжает собирать доказательства.



Николай С. сейчас арестован и находится в СИЗО.

Следователи отмечают: современные криминалистиче-ские методы и тщательная работа с архивами позволяют раскрывать даже самые старые и запутанные дела.

И эта история стала ещё одним примером того, что убийства не имеют срока давности – и рано или поздно за них всё равно придётся отвечать.

