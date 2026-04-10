Дина Сафонова: «Хочу, чтобы на соревнованиях по художественной гимнастике всегда был флаг Тульской области»

Фото Алексея Пирязева.

Дина Сафонова — директор Центра художественной гимнастики «ДиНастия». Она рассказала Myslo, как попала в один из самых красивых и изящных видов спорта для девочек, почему решила открыть свою школу и на каких принципах растит будущих чемпионок.

— Дина, как вы пришли в художественную гимнастику и что вдохновило вас создать собственную школу?

— Я с детства много чем занималась. Мама и папа водили меня на плавание, я пела в хоре, танцевала. В танцах была нужна хорошая растяжка, и для этого меня отдали в художественную гимнастику. Там тренер заметила, что у меня есть данные для этого спорта — стопы с высокой выворотностью и гибкостью. Так я с семи лет и осталась в художественной гимнастике.

Очень быстро поняла, что гимнастика со мной на всю жизнь. Поступила в Тульский государственный университет на физкультурный факультет, начала работать тренером. И через какое-то время поняла, что хочу свою школу. Так родилась «ДиНастия».

— Каким был ваш самый сложный момент на пути к успеху и как вы его преодолели?

— Делать первые шаги было очень сложно. Сначала было трудно решиться на открытие своей школы. Я была совсем молода, мне было 25 лет, и я не знала многих тонкостей, например юридических. Но на желании, амбициях, помощи, поддержке моих родителей и родителей тех детей, которых я тогда уже тренировала, получилось открыться. «ДиНастия» существует уже восемь лет.

Мне очень помог спорт. Когда ты ставишь перед собой какую-то цель, то обязательно её добиваешься — этому меня и научил спорт. Он воспитал во мне трудолюбие, умение общаться с людьми и, самое важное, дисциплину. А ещё спорт научил подниматься, как бы сильно ты ни упал, даже когда все против тебя.

Каждый раз я доказываю, что у меня не просто кружок, а настоящая спортивная школа. Наши воспитанники показывают очень хорошие результаты на соревнованиях в Тульской области, и потом многие защищают честь региона на всероссийском уровне.

— Сколько девочек сегодня в вашей школе?

— Сейчас в «ДиНастии» занимается около 150 человек от 3 до 15 лет. У нас работают три филиала. В главном, на Косой Горе, тренируются взрослые дети со спортивными разрядами.

Я очень горжусь своими девочками, потому что они не первый год попадают в сборную Тульской области. Это дает право выступать на первенствах ЦФО и России. В этом году мы впервые будем выступать групповой командой первого спортивного разряда, в апреле мы едем на первенство России в Санкт-Петербург. Конечно, всегда хочется чего-то большего, но сейчас самое главное, чтобы девочки выступили достойно, стабильно.

Нам, всему тренерскому составу, нравится то, что они в этом году стали шестыми на первенстве ЦФО. В прошлом году они были третьими, в этом году не хватило менее полубалла до призовой тройки. Это было очень обидно. Здесь сыграла роль не техническая неполадка, а психология — они уронили ленту. Эта ошибка стоила нам медали. Надеюсь, что для девочек это был большой урок.

— Что для вас значит быть «молодой и главной» в таком спорте, как художественная гимнастика?

— Молодой возраст помогает в том, что мы с девочками понимаем друг друга с полуслова. Очень важно быть на одной волне с молодёжью, будь ты тренер или педагог. Они с нами делятся всеми своим переживаниями, мы знаем их личные секретики, и это очень важно. У каждого тренера есть свой чат в мессенджере, где мы общаемся с детьми, и не только по тренировочному процессу, но обсуждаем хобби, их школьные проблемы. Важно быть с детьми в близких отношениях.

Когда наступает переломный момент — подростковый возраст, — девочки не всегда хотят заниматься спортом. Но ты уже знаешь их психологию и можешь направить в нужное русло, чтобы они не потерялись и не ушли во взрослую жизнь слишком рано.

— Штат в «ДиНастии» большой?

— Десять человек. На Косой Горе работают: Анастасия Честнейшая, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в групповых упражнениях; Анастасия Гусева, главный тренер «ДиНастии», курирует работу всех тренеров, план работы, анализ и результат; а также хореограф Борис Телелюев, он преподает классическую современную хореографию.

В другом филиале на начальной подготовке работают тренеры: Екатерина Гришина, это наша воспитанница; Анастасия Вострикова — мастер спорта, с ней мы всю жизнь шли бок о бок, вместе тренировались; а также хореограф Мария Филатова. В третьем филиале работают мастера спорта Яна Денисова и Милена Зайцева; мастер спорта по эстетической гимнастике Анастасия Шахова и хореограф Светлана Галкина.

Управлять таким большим коллективом тренеров сложно. Когда открывалась «ДиНастия», я всегда была за дружескую атмосферу, понимание и взаимопомощь. Потому что, во-первых, у нас практически женский коллектив, а во-вторых, художественная гимнастика — это очень субъективный вид спорта. И мне хотелось, чтобы «ДиНастия» была именно семьей. Не всегда, но это получается (смеётся). У всех свои амбиции, свое настроение, свое видение, но всё-таки мы приходим к одному общему знаменателю. Мы стараемся быть одной командой, одной семьей. Я всегда говорю, что сила — в единстве.

— «ДиНастия» — от имени Дина?

— И Настя! Дина — это я, директор, а Настя — это главный тренер Анастасия Гусева.

«ДиНастия» — это команда. Неважно, у какого тренера ты здесь тренируешься, — за тобой всегда стоит школа. И на соревнованиях мы защищаем честь школы и честь области. Ирина Александровна Винер (главный тренер сборной России по художественной гимнастике с 2001 по 2025 год. — Прим. авт.) говорила: «Мне неважно, кто стоит на первом месте. Мне важно, чтобы был флаг России». И я хочу, чтобы на соревнованиях всегда был флаг Тульской области, и неважно, спортсменки из какой школы выиграют.

— Что в девочках воспитывает художественная гимнастика?

— В первую очередь дисциплину. Они прекрасно знают свой режим: во сколько им нужно встать, что и когда поесть, во сколько прийти на тренировку, чтобы не опоздать. Пропускать тренировки нельзя ни в коем случае, только если температура выше 38 градусов (смеется). Все остальное — отмазки.

Гимнастика учит управлять своими эмоциями, это влияет на то, чтобы не уронить предметы во время выступления. И конечно же, это красота, грация, пластика, осанка. Дети могут следить за своей фигурой и питанием, это очень поможет им в будущем. Мы отправляем друг другу фотографии своих ужинов (смеется). Так они учатся не сидеть на диетах, а питаться правильно. В моем ужине, например, был микс салатов, руккола, все это полито кунжутным маслом; два кусочка зернового хлеба с пастой из авокадо и морепродуктов. Вкусно, очень сытно и энергии хватает надолго.

Девочки понимают, что лишний вес — враг. У нас есть таблица с ростом и весом, рассчитанным именно для нагрузки гимнасток, которые ходят в школу и пять дней в неделю тренируются по четыре часа.

— Как вам удается совмещать руководство школой с личной жизнью и отдыхом?

— Это сложно (смеется). Вся моя семья подстроена под гимнастику — дочь Агата, мои родители, сестра. У нас вообще все спортивные: мама — лыжница, папа занимался скульптурированием тела (сейчас — бодибилдинг), сестра — профессиональная баскетболистка. Агате 10 лет, она занимается плаванием. Я от всех получаю очень большую поддержку.

— Есть ли у вас кумиры в художественной гимнастике?

— В первую очередь это Ирина Винер. Она подняла мировую гимнастику на небывалый уровень. Нашим спортсменкам не было равных на протяжении двадцати лет. Если мы говорим о гимнастках, то их очень много и каждая уникальна. В мое время спортсменкой, которая у всех вызывала вау-эффект, была Алина Кабаева. Такие, как она, рождаются раз в тысячу лет. А вот сейчас одной из моих любимых гимнасток является наша тулячка Анастасия Власенко, она настоящий алмаз. Еще могу отметить Владиславу Шаронову из Иваново. Это одна из самых эмоциональных и артистичных гимнасток, она завораживает своими выступлениями.

— Какие планы и мечты у вас и у школы на ближайшие пять лет?

— Я бы хотела воспитать гимнастку, которую получилось бы передать в федеральную спортивную школу. Сейчас у меня таких бриллиантиков несколько, но их имена я раскрывать не буду — я суеверна (смеется).

Своей школе хочу пожелать быть первым номером в сборной Тульской области. Есть команда «Антарес» первого спортивного разряда — они сейчас номер один в регионе. И когда они будут переходить в разряд кандидатов в мастера спорта, этот номер хотелось бы удержать.