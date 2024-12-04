ЖК «Престиж» сдан!

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Жители уже получают ключи от новых квартир и делают в них ремонт. У вас еще есть шанс стать соседями.

Жилой комплекс «Престиж» – это современный девятиэтажный дом в Привокзальном районе Тулы.

Новостройка находится на ул. Седова, недалеко от ЖК «Солнечный», рядом с проспектом Ленина и в пяти минутах езды от Центрального парка. Благодаря такому расположению жилой комплекс выбирают молодые и активные семьи.

«Престиж» – ЖК, в котором не придется ждать, пока вокруг появится развитая инфраструктура. Вокруг уже есть развитый микрорайон с детскими садами, школами, магазинами, отделениями банков, салонами красоты, аптеками и всем необходимым.

При этом жилой комплекс расположен так, что из него легко добраться в любую точку города и на личном авто, и на общественном транспорте.

Дом спроектирован с учетом всех современных тенденций: закрытый двор с игровыми площадками для разных возрастов, зонами отдыха для взрослых, спортплощадкой с уличными тренажерами, а также стильные входные группы и удобные планировки. Сердце территории – уютный мини-сквер с лавочками и соснами.

В квартирах предусмотрены просторные кухни, большие лоджии, ниши для шкафов и гардеробные. А для габаритных вещей, которыми вы нечасто пользуетесь, есть кладовки на цокольном этаже.

Вдобавок ко всем плюсам главное преимущество дома – качественные стройматериалы. В квартирах всегда будет тепло и светло, и это не только благодаря фасадам с хорошей теплоизоляцией, но и индивидуальному отоплению и горячему водоснабжению: настенные котлы итальянского бренда Ariston уже установлены в каждой квартире.

Кроме того, там есть разводка отопления с панельными радиаторами, счетчики на электричество, газоснабжение и холодную воду, а также хорошие входные двери и качественные стеклопакеты. Проектировщики позаботились буквально обо всем!

В одной из комнат в квартирах – французское окно, из которого открывается живописный вид на линию горизонта.

Переехать в новый дом жители смогут в самые короткие сроки: квартиры сдаются с высокой степенью готовности под чистовую отделку, так что остается сделать только косметический ремонт.

Хотите купить квартиру в ЖК «Престиж»? Вы еще можете сделать себе роскошный подарок к Новому году!

В ЖК «Престиж» пока есть квартиры, которые вы можете купить, причем на выгодных условиях. Несмотря на ситуацию на рынке недвижимости, у застройщиков жилого комплекса есть несколько приятных предложений для будущих жителей.

Во-первых, компания предлагает собственную рассрочку на выгодных условиях*. А тем, кто собирается приобрести однокомнатную квартиру, дадут возможность сделать это без первого взноса.

Во-вторых, продолжают дей­ствовать ипотечные условия для работников IT-отрасли, семейная ипотека и выгодное предложение по субсидированию у Сбербанка**.

Не знаете, какой вариант подойдет именно вам? Обратитесь к специалистам в офис продаж, они помогут определиться с программой.

Не откладывайте покупку мечты! Квартир в жилом комплексе осталось совсем немного.

Сделайте выбор в пользу ЖК «Престиж» и подарите себе и своей семье комфортные условия для жизни.

престижтула.рф

Офис продаж:

Тула, ул. Макаренко, 32, пом. 114.

Тел. +7 (4872) 77-00-55, +7 919 085-32-33, +7 991 355-24-57.

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* Рассрочку предоставляет ООО «Специализированныйзастройщик «ПрестижСтрой».

** Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО «Совкомбанк».

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