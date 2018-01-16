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ВОЧ: Lapti

ВОЧ: Lapti

27 января в пространстве Lofthall (на Likerka Loft) стартует серия вечеринок «ВОЧ» — аудиовизуальный сейшн с эффектом погружения, Full HD проекцией, с 3D-анимацией и объёмным звуком по всему периметру пространства. Геометрические формы, слияние фигур острых и обтекаемых которые можно услышать, а звук увидеть. Усиленная реальность с помощью стерео. Подобная топология проецируемых поверхностей, способна погрузить человеческий мозг в третье измерение.

Сопровождаться всё действо будет ритмами битмейкера Lapti — участника московского BOILER ROOM, резидента лейбла «ГОСТ Звук», который к настоящему моменту превратился в один из главных форпостов российской электроники. Музыка, пропитанная рэйвом, призрачными саундтреками и даунтемпо. Идеальное сочетание и пропорции.

Вход в день вечеринки 300 Р.

Вечеринка пройдёт в 4 корпусе Likerka Loft.

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Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
27 января 2018, суббота
22:00
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