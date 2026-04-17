Дом с привидениями

Страна: Индия

Премьера: 17.04.2026

Режиссер: Приядаршан

Актеры: Акшай Кумар, Пареш Равал, Табу, Манодж Джоши, Ману Менон, Винду Дара Сингх, Мехак Манвани, Акшай Кумар Шарма, Митхун Чакраборти, Говардхан Асрани, Вамика Габби, Шехназ Гилл

Жанр: Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 173 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Арджун Ачарья, финансово проблемный мужчина около 30 лет, неожиданно получил наследство своего деда. Увидев возможность наладить свою жизнь, Арджун планирует провести долгожданную свадьбу своей сестры Миры во дворце. Однако город охвачен ужасающей легендой — новые свадьбы в Мангалпуре происходят потому, что темная древняя сущность похищает невест и приносит смерть всем участникам. Отвергнув проклятие как суеверие, Арджун продолжает подготовку к свадьбе, но сталкивается со все более зловещими сверхъестественными событиями во дворце. Когда начинает раскрываться правда об Ачарье Нивасе и его отец прибывает с ужасающей тайной, Арджуну приходится противостоять злу, гораздо более могущественному, чем он себе представлял, чтобы защитить свою семью и пережить свадьбу, которая может решить их судьбу.