  Мыслить как убийца - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
Мыслить как убийца

Страна:
Южная Корея
 
Премьера:
09.04.2026
 
Режиссер:
Чо Чжан Хо
  
Актеры:
Кан Ха Ныль, Хан Сон Ен, Чу Сук Ен, Пак Тхэ Сан, Ким Ки Ду, Ха Со Юн, Бин Чан Ук, Рю Ен Сок, Ким Е Хан
  
Жанр:
Детективы, Боевик, Триллер, Криминальный
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

У-Сан — самый популярный стример Южной Кореи. В прямом эфире он расследует преступления, что и помогло ему выйти в топ интернета. На этот раз он пытается вычислить серийного убийцу, который оставляет свой фирменный знак, отрезая куски подола у платьев своих жертв. Реконструируя вместе с начинающей блогершей Матильдой последнее преступление, У-Сан допускает несколько ошибок, и вся слава переходит к Матильде. Однако на следующий день девушка пропадает. У-Сан, оставаясь в прямом эфире, отправляется на ее поиски.

