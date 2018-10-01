Осеннее наслаждение

Клуб «Мёд» приглашает на серию осенних вечеринок. Все в лучших традициях клуба — ведущий MC Strong, зажигательные сеты диджеев Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet.

Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: 100 р., вход для девушек свободный.