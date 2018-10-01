Осеннее наслаждение
Клуб «Мёд» приглашает на серию осенних вечеринок. Все в лучших традициях клуба — ведущий MC Strong, зажигательные сеты диджеев Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet.
Заказ столов по тел. 42−24−54
Стоимость: 100 р., вход для девушек свободный.
Где и когда?
Тула, улица Чапаева, 51
4 октября 2018, четверг
21:00
7 октября 2018, воскресенье
21:00
11 октября 2018, четверг
21:00
14 октября 2018, воскресенье
21:00
18 октября 2018, четверг
21:00
21 октября 2018, воскресенье
21:00
25 октября 2018, четверг
21:00
28 октября 2018, воскресенье
21:00