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Frauen Tag

Frauen Tag

В честь Международного женского дня Типография решила уделить внимание изначальному смыслу праздника и посвятить вечер торжеству равноправия на музыкальной сцене.  
 
На сцене выступят звёзды синти-поп музыки: дуэт MANNA, который создаёт экспериментальную музыку и фактурную лирику, группа DRTHEA из Новомосковска, охарактеризовавшая своё творчество как «музыкальный лабиринт сердца, сотканный из любви». 
 
А продолжится вечеринка, фееричным шоу от музыкального объединения Esthetic Joys, организаторов фестиваля Bosco Fresh Fest
 
Стоимость: 400Р., с 22:00 - 200Р.
 
Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 марта 2018, четверг
20:00
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