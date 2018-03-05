Frauen Tag

В честь Международного женского дня Типография решила уделить внимание изначальному смыслу праздника и посвятить вечер торжеству равноправия на музыкальной сцене.

На сцене выступят звёзды синти-поп музыки: дуэт MANNA, который создаёт экспериментальную музыку и фактурную лирику, группа DRTHEA из Новомосковска, охарактеризовавшая своё творчество как «музыкальный лабиринт сердца, сотканный из любви».



А продолжится вечеринка, фееричным шоу от музыкального объединения Esthetic Joys, организаторов фестиваля Bosco Fresh Fest

Стоимость: 400Р., с 22:00 - 200Р.