Я люблю – и, значит, я живу
25 января исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, и в Театрально-концертном зале выступит актриса и режиссёр Ирина Тарада с моноспектаклем «Я люблю — и, значит, я живу!». В основу спектакля легла книга Марины Влади «Владимир или Прерванный полет», история их красивой и драматичной любви, которая до сих пор волнует воображение читателей и зрителей.
В программе вечера прозвучат отрывки из малоизвестной прозы В. Высоцкого, стихотворения, баллады и песни.
Также вас удивят редкие фото и видеокадры из архивов Высоцкого и Влади.
Сценарий — В. Щербаков (председатель тульского клуба «Горизонт»).
Цена билета: 300 Р. Билеты можно приобрести в антикафе «Театральный дворик».
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
31 января 2018, среда
19:00