25 января исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, и в Театрально-концертном зале выступит актриса и режиссёр Ирина Тарада с моноспектаклем «Я люблю — и, значит, я живу!». В основу спектакля легла книга Марины Влади «Владимир или Прерванный полет», история их красивой и драматичной любви, которая до сих пор волнует воображение читателей и зрителей.

В программе вечера прозвучат отрывки из малоизвестной прозы В. Высоцкого, стихотворения, баллады и песни.

Также вас удивят редкие фото и видеокадры из архивов Высоцкого и Влади.

Сценарий — В. Щербаков (председатель тульского клуба «Горизонт»).

Цена билета: 300 Р. Билеты можно приобрести в антикафе «Театральный дворик».