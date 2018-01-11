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Я люблю – и, значит, я живу

Я люблю – и, значит, я живу

25 января исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, и в Театрально-концертном зале выступит актриса и режиссёр Ирина Тарада с моноспектаклем «Я люблю — и, значит, я живу!». В основу спектакля легла книга Марины Влади «Владимир или Прерванный полет», история их красивой и драматичной любви, которая до сих пор волнует воображение читателей и зрителей.

В программе вечера прозвучат отрывки из малоизвестной прозы В. Высоцкого, стихотворения, баллады и песни.

Также вас удивят редкие фото и видеокадры из архивов Высоцкого и Влади.

Сценарий — В. Щербаков (председатель тульского клуба «Горизонт»).

Цена билета: 300 Р. Билеты можно приобрести в антикафе «Театральный дворик».

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
31 января 2018, среда
19:00
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