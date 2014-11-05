Детектив в 2-х действиях Робера Ламуре.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик: Ирина Блохина.

Робер Ламуре, писатель, драматург, актер, предпочитает работать в жанре комедии. Он обладает удивительным даром видеть жизненную ситуацию, что называется, «навыворот». Ламуре блестяще сочиняет сюжет, виртуозно владеет словом и репризой.

В «Винной комедии» все началось с виноградника тети Виолетты! Американская компания предложила выкупить шестьдесят акров за умопомрачительную сумму – триста миллионов! Мадам Десинь ответила категорическим отказом.

Племянник Поль на грани разорения: его завод пластиковых кранов приносит одни убытки, компаньон хочет выйти из дела, дом заложен и перезаложен вместе с садом и садовником… Комиссионные от продажи земли спасли бы его… Жизнь Поля и всей его семьи идет под откос.

Но у дома тетушки есть «уши», двери комнат фамильного замка всегда открыты настежь и кому надо что-то услышать – услышит. Кто в доме всегда все знает? Конечно, служанки! Жермена и предложила план спасения, так называемой «счастливый» случай, затребовав при этом кругленькую сумму… Что делать?

«Винная комедия» настоящий лабиринт, выпутаться из которого, кажется, нет возможности! Но Ламуре – француз, иронии, чувства юмора и здравого смысла ему не занимать! Не стоит беспокоиться – конец будет всему награда.

Главное, хорошее настроение публике будет обеспечено!

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Игорь Небольсин, Наталья Савченко, Андрей Сидоренко артисты Марина Анисимова, Николай Бутенин, Тимур Курбангалеев, Инна Медведева, Сергей Пыжов, Инна Тарада