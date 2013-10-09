Тифлисские свадьбы (Ханума)

Авксентий Цагарели. Музыкальная комедия в 2-х действиях. Композитор Гия Канчели.

Русский текст и стихи Вл. Константинова и Б. Рацера

Режиссёр-постановщик: народный артист России Александр Попов.

Художник-постановщик: заслуженный деятель искусств России Борис Ентин.

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут.

Музыкальная комедия «Тифлисские свадьбы» — веселое, доброе, красочное представление, где талант и здравый смысл свахи Ханумы творят чудеса!

История эта о том, как знатный князь, в годах, из многочисленных богатств которого остался один титул, хочет жениться на богатой юной девушке. А красавица Сона любит другого — бедного и благородного учителя.

Хануме приходится преодолеть козни другой свахи — Кабато, употребить всю свою неуемную фантазию, чтобы окончательно запутать всех, переодеться в мужчину и даже выдать себя за невесту… и все это для того, чтобы победила любовь!

Действие происходит в старинном Тифлисе, который живет по-грузински дружно, одной семьей — здесь и радости общие и тревоги, и песня одна. Три свадьбы празднуют одновременно, и главный тост на этом празднике жизни — за Хануму! За ту, которая все это придумала!

Действующие лица и исполнители:

Ханума, сваха — засл.арт.России Наталья Савченко, засл.арт.России Ирина Федотова.

Кабато, сваха — засл.арт.России Наталья Дружинина, засл.арт.Росссии Ольга Красикова.

Князь — засл.арт.России Виктор Ананьин.

Коте, его племянник — Юрий Богородицкий.

Текле, его сестра — Людмила Гамуряк.

Тимоте, его слуга — засл.арт.России Андрей Сидоренко.

Микич Котрянц, купец — нар.арт.России Борис Заволокин.

Сона, его дочь — Лариса Киеня.

Акоп, его приказчик — засл.арт.России Геннадий Вершинин, засл.арт.России Валерий Жуков.

Ануш, его мать — Ирина Васина.

Сулико, невеста князя — Игорь Лучихин.

Городовой — Алексей Соловьев.

Князья в бане - Алексей Емельянов, Олег Есауленко, Анатолий Кирьяков, Тимур Курбангалеев, Игорь Лучихин.

Кинто, люди на базаре — Марина Анисимова, Антон Архипов, Ольга Баурина, Марина Борисова, Алексей Емельянов, Олег Есауленко, Наталия Забарова, Лариса Киеня, Анатолий Кирьяков, Наталья Королькова, Игорь Лучихин, Евгений Маленчев, засл. арт. России Игорь Небольсин, Андрей Нецветаев, Мария Попова, Сергей Пыжов, Сергей Сергеев, Мария Соловьева, Инна Тарада, Дмитрий Чепушканов, Полина Шатохина.