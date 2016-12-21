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Сублимация любви

Сублимация любви

Напрасно мнение, что только женщины изобретательны в покорении мужских сердец. Иногда мужчины могут придумать более хитроумный план, лишь бы привлечь внимание прекрасной дамы. 

 

Успешный депутат итальянского парламента Леоне Саваста, увлекся красивой писательницей Паолой. Все бы хорошо, только политики часто бывают приземленными и напрочь лишенными романтического взгляда на жизнь людьми. Добиться взаимности экстравагантной и образованной девушки непросто.

Случайная встреча с талантливым писателем Пьеро дает Леоне возможность предстать перед возлюбленной в качестве интересного и неординарного человека. Он заключает договор с писателем и выдает его литературные труды за свои. На первый взгляд все складывается удачно, депутат получил признание в самых высших кругах и предстал перед умной женщиной в выгодном свете, но тем временем Паола ловко ведет двойную игру…

Роли исполняют: Марат Башаров, Владимир Стержаков, Ирина Медведева.

Режиссер — Алексей Кирющенко.

Продюсер — Альберт Могинов.

Справки по тел. 55−01−17; 8−903−260−30−1

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Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
20 февраля 2017, понедельник
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