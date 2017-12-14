Выставочный зал приглашает на спектакль по мотивам «Снежной королевы».

В преддверии Нового Года Выставочный зал приглашает всех желающих на спектакль в исполнении учеников театральной студии по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» — знакомой, любимой с детства истории.

Перед спектаклем состоится интерактивная экскурсия, на которой вас ждёт знакомство с выставкой Евгения Николаевича Жидкова, заслуженного художника России, председателя Тульского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Также вы узнаете какими инструментами пользуются профессиональные художники.

Справки по телефону 56−09−92. Стоимость участия: взрослые — 170 рублей, студенты, дети и пенсионеры — 60 рублей.