Сильва
Звезды оперетты Москвы приглашают в Городской концертный зал на постановку «Сильва» композитора И. Кальмана по мотивам либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха.
Будущий княз Воляпюк, а ныне просто самолюбивый молодой офицер по имени Эдвин и певица Сильва Вареску полюбили друг друга. Эдвин даже готов пойти наперекор воле знатных родителей и жениться — несмотря на неизбежный скандал. Но…
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В оперетте всегда появляется «но», и всегда не одно. И тем не менее цепь недоразумений, радостей, трагедий и разочарований должна прийти к счастливому концу, а искрящаяся музыка И. Кальмана и блистательная игра звёзд Московского театра оперетты превращают путь к этому концу в блистательный праздник.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
5 марта 2020, четверг
18:30
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
21 марта, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽