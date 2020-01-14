Звезды оперетты Москвы приглашают в Городской концертный зал на постановку «Сильва» композитора И. Кальмана по мотивам либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха.

Будущий княз Воляпюк, а ныне просто самолюбивый молодой офицер по имени Эдвин и певица Сильва Вареску полюбили друг друга. Эдвин даже готов пойти наперекор воле знатных родителей и жениться — несмотря на неизбежный скандал. Но…

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В оперетте всегда появляется «но», и всегда не одно. И тем не менее цепь недоразумений, радостей, трагедий и разочарований должна прийти к счастливому концу, а искрящаяся музыка И. Кальмана и блистательная игра звёзд Московского театра оперетты превращают путь к этому концу в блистательный праздник.