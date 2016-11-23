Щелкунчик
Русский национальный классический балет (художественный руководитель Анна Нехлюдова) представляет:
Балет «Щелкунчик»
Партитура «Щелкунчика» вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия
Время действия балета — XIX век. Главная героиня этой сказочной истории — взрослеющая девочка, наделенная богатой фантазией. События 1-го акта происходят в мире реальном, земном. Но во 2-ом действии Маша попадает в сказку, где она превращается в юную Принцессу, а игрушечный Щелкунчик — в прекрасного Принца.
В спектакле принимают участие артисты Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра им.
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