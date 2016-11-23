Русский национальный классический балет (художественный руководитель Анна Нехлюдова) представляет: П. И. Чайковский «Щелкунчик», балет-феерия в двух действиях и трех картинах.

Балет «Щелкунчик» П. И. Чайковский написал в 1892 году по сценарному плану М. Петипа (литературная основа — сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»).

Партитура «Щелкунчика» вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия П. И. Чайковского . Премьера балета состоялась на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 6 декабря 1892 года (постановка и хореография М. Петипа, Л. Иванов). Следуя за музыкальной логикой композитора, великий Петипа создал непрерывное танцевальное действие, в котором сюжетные сцены переплетаются с поэтическими фантазиями. Символ декорационного решения спектакля — рождественская ёлка, которая может быть таинственной и пугающей, сверкающей и праздничной.

Время действия балета — XIX век. Главная героиня этой сказочной истории — взрослеющая девочка, наделенная богатой фантазией. События 1-го акта происходят в мире реальном, земном. Но во 2-ом действии Маша попадает в сказку, где она превращается в юную Принцессу, а игрушечный Щелкунчик — в прекрасного Принца.

В спектакле принимают участие артисты Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. С. Немировича-Данченко.

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