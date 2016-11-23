афиша
афиша
Регистрация
Щелкунчик

Щелкунчик

Русский национальный классический балет (художественный руководитель Анна Нехлюдова) представляет: П. И. Чайковский «Щелкунчик», балет-феерия в двух действиях и трех картинах.

Балет «Щелкунчик» П. И. Чайковский написал в 1892 году по сценарному плану М. Петипа (литературная основа — сказка Э.Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»).

Партитура «Щелкунчика» вошла в музыкальную культуру как одна из самых драгоценных страниц наследия П. И. Чайковского. Премьера балета состоялась на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге 6 декабря 1892 года (постановка и хореография М. Петипа, Л. Иванов). Следуя за музыкальной логикой композитора, великий Петипа создал непрерывное танцевальное действие, в котором сюжетные сцены переплетаются с поэтическими фантазиями. Символ декорационного решения спектакля — рождественская ёлка, которая может быть таинственной и пугающей, сверкающей и праздничной.

Время действия балета — XIX век. Главная героиня этой сказочной истории — взрослеющая девочка, наделенная богатой фантазией. События 1-го акта происходят в мире реальном, земном. Но во 2-ом действии Маша попадает в сказку, где она превращается в юную Принцессу, а игрушечный Щелкунчик — в прекрасного Принца.

В спектакле принимают участие артисты Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. С. Немировича-Данченко.

Справки по телефону 8−905−621−31−61.

Где и когда?
Азот (Новомосковск)
Азот (Новомосковск)
Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г
26 декабря 2016, понедельник
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика