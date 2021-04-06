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Счастливые дни

Счастливые дни

11 и 28 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.

Билеты на 11 апреля и 28 апреля можно купить по ссылкам.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
11 апреля 2021, воскресенье
18:30
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28 апреля 2021, среда
19:00
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Касса
Клоуны
Купить билет
11 апреля, воскресенье 16:30
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Мать
Купить билет
11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
LASCALA
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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23 - 30 мая
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