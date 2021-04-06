Счастливые дни
11 и 28 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 апреля 2021, воскресенье
18:30
28 апреля 2021, среда
19:00
11 апреля, воскресенье 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 - 30 мая