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Роликовые коньки

Роликовые коньки

12 ноября на сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» представит премьеру — спектакль-игру «Роликовые коньки» по одноимённой повести Рут Сойер!

Вы ещё не забыли, что это такое - хотеть научиться летать? Мечтать проехаться на слоне или подружиться с необыкновенно интересным человеком? Значит, вы помните себя в десять лет. И значит, вы поймёте, что внутри у десятилетней девочки Люсинды, каждый день которой - это приключение. Особенно сейчас, когда родители уехали и оставили её на целый год одну - а вокруг столько новых друзей и удивительных открытий!
 
 
В спектакле «Роликовые коньки» театр возникает из ничего, из детской комнаты, где игрушки и книги превращаются в домашний спектакль для самых близких и любимых.
 
Музыкой детства и свободы здесь становится звук роликовых коньков, которые мчат свою хозяйку навстречу приключениям. Здесь есть место и смеху, и слезам, но больше всего - огромной любви к жизни и интересу к людям. И если вам нужен глоток этой радости бытия и капелька детства - театр ждёт вас на спектакле!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 ноября 2021, пятница
19:00
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