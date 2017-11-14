Про Федота-Стрельца, удалого молодца

«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден… И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было…»

Комедия, созданная по мотивам русского фольклора, живет уже не одно десятилетие, и каждый человек находит в ней что-то своё, живо откликаясь на занимательный сюжет, яркие образы персонажей, а главное — на искрометный юмор Леонида Филатова.

В постановке Сергея Мазанова сказка засверкала новыми гранями. Актёры отлично передают колорит произведения, создавая атмосферу лёгкой ироничной истории.

Постановка Сергея Мазанова.

Действующие лица и исполнители: