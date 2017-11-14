Про Федота-Стрельца, удалого молодца
«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден… И жил бы он не тужил, только взъелся на него Царь и решил извести стрельца. Да не тут-то было…»
Комедия, созданная по мотивам русского фольклора, живет уже не одно десятилетие, и каждый человек находит в ней что-то своё, живо откликаясь на занимательный сюжет, яркие образы персонажей, а главное — на искрометный юмор Леонида Филатова.
В постановке Сергея Мазанова сказка засверкала новыми гранями. Актёры отлично передают колорит произведения, создавая атмосферу лёгкой ироничной истории.
Постановка Сергея Мазанова.
Действующие лица и исполнители:
- Федот — Денис Беляков
- Царь — Николай Колтышев
- Маруся — Татьяна Бурякова
- Генерал — Павел Кошель
- Царевна — Екатерина Сушкина
- Нянька — Марина Салькова/Надежда Мазанова
- Баба Яга — Елена Королёва
- Скоморох — Пётр Сидоров
- Послы — Александр Багно
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
16 ноября 2017, четверг
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