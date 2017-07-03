«По щучьему велению» — шоу по мотивам русской народной сказки, с красочными костюмами и декорациями, пронизанное современными ритмами. Это настоящий маскарад самых забавных персонажей.

Исполнители — Лауреат международных и всероссийских конкурсов фольклорный ансамбль «Услада». Художественный руководитель — заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева.

Режиссер-постановщик — Вениамин Найман.

Балетмейстер-постановщик — Ольга Сковородникова.

Цена билета: 170 Р.