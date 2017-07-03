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По щучьему велению

По щучьему велению

«По щучьему велению» — шоу по мотивам русской народной сказки, с красочными костюмами и декорациями, пронизанное современными ритмами. Это настоящий маскарад самых забавных персонажей.

Исполнители — Лауреат международных и всероссийских конкурсов фольклорный ансамбль «Услада». Художественный руководитель — заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева.

Режиссер-постановщик — Вениамин Найман.

Балетмейстер-постановщик — Ольга Сковородникова.

Цена билета: 170 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
2 ноября 2017, четверг
11:00
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5 ноября 2017, воскресенье
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