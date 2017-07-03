По щучьему велению
«По щучьему велению» — шоу по мотивам русской народной сказки, с красочными костюмами и декорациями, пронизанное современными ритмами. Это настоящий маскарад самых забавных персонажей.
Исполнители — Лауреат международных и всероссийских конкурсов фольклорный ансамбль «Услада». Художественный руководитель — заслуженный работник
Режиссер-постановщик — Вениамин Найман.
Балетмейстер-постановщик — Ольга Сковородникова.
Цена билета: 170 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
2 ноября 2017, четверг
11:00
5 ноября 2017, воскресенье
12:00