Наш Антон Павлович Ч.
30 сентября в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Наш Антон Павлович Ч.».
Спектакль театра «Эрмитаж» «Наш Антон Павлович Ч.» — это экспериментальная работа труппы театра. Театр предлагает свое прочтение рассказов А.П.Чехова («Медведь», «Дачники», «Ночь на кладбище»,
«Предложение», «Человек в футляре».
В задачу режиссера и актеров не входило представить свою интерпретацию произведений великого мастера короткого рассказа. Создатели спектакля постарались бережно донести до зрителя каждое слово, написанное автором. Атмосфера спектакля наполнена иногда иронией, иногда откровенным шутовством и буффонадой, иногда лирической грустью.
Спектакль необычный и отчасти неожиданный, но одно можно сказать с уверенностью: интересно, нестандартно и как всегда очень талантливо! Кроме того, одна из особенностей спектакля – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.
Стоимость билетов: от 250 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
30 сентября 2021, четверг
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
3 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽