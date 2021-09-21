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Наш Антон Павлович Ч.

Наш Антон Павлович Ч.

30 сентября в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Наш Антон Павлович Ч.». 

Спектакль театра «Эрмитаж» «Наш Антон Павлович Ч.» — это экспериментальная работа труппы театра. Театр предлагает свое прочтение рассказов А.П.Чехова («Медведь», «Дачники», «Ночь на кладбище»,
«Предложение», «Человек в футляре».
 
В задачу режиссера и актеров не входило представить свою интерпретацию произведений великого мастера короткого рассказа. Создатели спектакля постарались бережно донести до зрителя каждое слово, написанное автором. Атмосфера спектакля наполнена иногда иронией, иногда откровенным шутовством и буффонадой, иногда лирической грустью.
 
Спектакль необычный и отчасти неожиданный, но одно можно сказать с уверенностью: интересно, нестандартно и как всегда очень талантливо! Кроме того, одна из особенностей спектакля – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.
 
Стоимость билетов: от 250 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
30 сентября 2021, четверг
19:00
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Касса
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Северный Флот
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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 ₽  Билеты: 1100 ₽
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