30 сентября в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Наш Антон Павлович Ч.».

Спектакль театра «Эрмитаж» «Наш Антон Павлович Ч.» — это экспериментальная работа труппы театра. Театр предлагает свое прочтение рассказов А.П.Чехова («Медведь», «Дачники», «Ночь на кладбище»,

«Предложение», «Человек в футляре».

В задачу режиссера и актеров не входило представить свою интерпретацию произведений великого мастера короткого рассказа. Создатели спектакля постарались бережно донести до зрителя каждое слово, написанное автором. Атмосфера спектакля наполнена иногда иронией, иногда откровенным шутовством и буффонадой, иногда лирической грустью.

Спектакль необычный и отчасти неожиданный, но одно можно сказать с уверенностью: интересно, нестандартно и как всегда очень талантливо! Кроме того, одна из особенностей спектакля – живая музыка в исполнении струнного ансамбля El Classic.

Стоимость билетов: от 250 руб.