В Новомосковском театре драмы — музыкальная комедия в двух действиях «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».

Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Педагог по вокалу — Валентина Меркулова.

Балетмейстер — Марина Макарова.

Эта история о том, как простая необразованная цветочница Элиза Дулиттл силой своей удивительно искренней души, трогательности и таланта превращает своего учителя, убежденного холостяка, неисправимого эгоиста и хама Генри Хиггинса в настоящего мужчину, который однажды с удивлением обнаруживает, что перед ним не объект научного исследования, а прекрасная женщина, с чутким и любящим сердцем.

Действующие лица и исполнители: