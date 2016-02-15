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Моя прекрасная леди

Моя прекрасная леди

В Новомосковском театре драмы — музыкальная комедия в двух действиях «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».

Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Педагог по вокалу — Валентина Меркулова.

Балетмейстер — Марина Макарова.

Эта история о том, как простая необразованная цветочница Элиза Дулиттл силой своей удивительно искренней души, трогательности и таланта превращает своего учителя, убежденного холостяка, неисправимого эгоиста и хама Генри Хиггинса в настоящего мужчину, который однажды с удивлением обнаруживает, что перед ним не объект научного исследования, а прекрасная женщина, с чутким и любящим сердцем.

Действующие лица и исполнители:

  • Элиза Дулитл — Виктория Кузнецова;
  • Генри Хиггинс — Алексей Яблонский;
  • Полковник Пикеринг — Максим Игнатов;
  • Миссис Хиггинс, мать профессора — Засл. арт. РСФСР Светлана Таршис;
  • Миссис Пирс, экономка — Хиггинс Юлия Барабаш;
  • Альфред Дулитл — Вадим Нефёдов;
  • Миссис Эйнсфорд — Засл. арт. РФ Наталья Жданова;
  • Фредди, её сын — Егор Гречнев;
  • Гарри — Артём Майдуров;
  • Джимми — Дмитрий Сокольцов;
  • Трактирщик — Артём Александров;
  • Сожительница Дулитла — Светлана Дубовская;
  • Разносчики, Прохожие, Цветочницы: Артём Александров, Николай Вострецов, Екатерина Кузнецова, Наталья Илецкая, Светлана Дубовская, Нинель Платонова, Дмитрий Сокольцов, Артём Майдуров.
Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
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