Моя прекрасная леди
В Новомосковском театре драмы — музыкальная комедия в двух действиях «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».
Режиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.
Художник-постановщик — Ирина Блохина.
Педагог по вокалу — Валентина Меркулова.
Балетмейстер — Марина Макарова.
Эта история о том, как простая необразованная цветочница Элиза Дулиттл силой своей удивительно искренней души, трогательности и таланта превращает своего учителя, убежденного холостяка, неисправимого эгоиста и хама Генри Хиггинса в настоящего мужчину, который однажды с удивлением обнаруживает, что перед ним не объект научного исследования, а прекрасная женщина, с чутким и любящим сердцем.
Действующие лица и исполнители:
- Элиза Дулитл — Виктория Кузнецова;
- Генри Хиггинс — Алексей Яблонский;
- Полковник Пикеринг — Максим Игнатов;
- Миссис Хиггинс, мать профессора — Засл. арт. РСФСР Светлана Таршис;
- Миссис Пирс, экономка — Хиггинс Юлия Барабаш;
- Альфред Дулитл — Вадим Нефёдов;
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Миссис Эйнсфорд — Засл. арт.
РФ НатальяЖданова;
- Фредди, её сын — Егор Гречнев;
- Гарри — Артём Майдуров;
- Джимми — Дмитрий Сокольцов;
- Трактирщик — Артём Александров;
- Сожительница Дулитла — Светлана Дубовская;
- Разносчики, Прохожие, Цветочницы: Артём Александров, Николай Вострецов, Екатерина Кузнецова, Наталья Илецкая, Светлана Дубовская, Нинель Платонова, Дмитрий Сокольцов, Артём Майдуров.
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
20 января 2018, суббота
12:00
20 января 2018, суббота
18:00
17 февраля 2018, суббота
18:00