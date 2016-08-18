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Мой внук Вениамин

Мой внук Вениамин

Грустная комедия. Автор пьесы: Людмила Улицкая.

Режиссер: Марфа Горвиц (лауреат премии «Золотая маска»)
Художник: Вера Мартынова
Музыкальное оформление: Асаф Фараджев
Хореография: Соня Левин (Германия)
Видео: Всеволод Таран

В спектакле заняты: Лия Ахеджакова, Александра Ислентьева, Надежда Лумпова, Глеб Пускепалис.

«Мой внук Вениамин» – удивительно пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг – отправляется в свой родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «проверенной» семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится. Сын Эсфири противится навязанному матерью браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалась…

Классическое сопротивление «отцов» и «детей» в спектакле нанизано на смешную и одновременно трогательную историю о материнской любви, способной как созидать что-то прекрасное, так и разрушать все вокруг. Похоже, что главной героине придется смириться с тем, что новый мир уже никогда не будет жить по законам старого…

Смешная и одновременно трагичная мелодрама, написанная Людмилой Улицкой в конце 80-х, и сегодня не теряет своей актуальности – темы взаимоотношения поколений, расовых вопросов и широты человеческой души будут всегда интересны зрителям.

Где и когда?
Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 января 2017, пятница
17:00
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