Москва – Петушки
5 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 декабря 2020, суббота
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₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
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22 мая, суббота 19:00
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20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽