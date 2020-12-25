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Москва – Петушки

Москва – Петушки

5 января в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
 
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
5 декабря 2020, суббота
18:30
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6 декабря 2020, воскресенье
18:30
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7 декабря 2020, понедельник
18:30
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