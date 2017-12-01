Машенька
«Машенька» — сценическая версия Родиона Овчинникова одноименной пьесы А. Афиногенова (спектакль идет с одним антрактом).
Режиссер-постановщик заслуженный артист России Родион Овчинников.
Художник-постановщик заслуженный художник России Александр Дубровин.
Художник по костюмам: Елена Погожева.
Музыкальное оформление: заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой
Академик Пётр Михайлович Окаёмов, достигший больших высот в науках, живет в собственном непроницаемом мире мыслей, идей, открытий. Он живет один: обижен на сына, не признает невестку, ничего не знает и о своей внучке. В его одиночестве даже есть какая-то особенная гордость!
В один из не очень приятных для академика дней в дверь окаёмовской квартиры позвонили: Я — Маша, внучка, приехала жить. Академик был человеком долга! Жить так жить! Но эта новость отнюдь не обрадовала деда… А скорее кошки царапнули его сердце…
А с Машенькой в академически размеренное существование Петра Михайловича ворвалась жизнь с ее восторгами, огорчениями, радостями, смехом, упрямством, слезами.
В простом, прозрачном сюжете встречи деда и внучки живет вулкан: здесь и водоворот первой любви, и первая страшное разочарование и много всего — чувств, страсти, переживаний, юмора, трепетности сердца.
Один из важнейших вопросов сегодняшнего дня — вопрос об утрате чувств: виртуальное пространство делает свое дело. Люди боятся личных знакомств, человеческого общения, не умеют, не могут передавать свои впечатления словом, боятся тишины…
И сейчас, вбежавшая к нам в двери Машенька, очень нужна, как напоминание о великом и созидающем вечном законе любви!
В спектакле заняты: Народный артист России Борис Заволокин; заслуженные артисты России Наталья Дружинина, Ирина Федотова; Артисты Юрий Богородицкий, Ольга Баурина, Лариса Киеня.
Действующие лица и исполнители:
- Окаёмов Пётр Михайлович народный артист России — Борис Заволокин
- Маша, его внучка — Лариса Киеня
- Нина Александровна — Ольга Баурина
- Леонид Борисович — Юрий Богородицкий
- Мотя, домработница в доме Окаёмова — заслуженная артистка России Ирина Федотова
- Вера Михайловна, мать Маши — заслуженная артистка России Наталья Дружинина