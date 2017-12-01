«Машенька» — сценическая версия Родиона Овчинникова одноименной пьесы А. Афиногенова (спектакль идет с одним антрактом).

Режиссер-постановщик заслуженный артист России Родион Овчинников.

Художник-постановщик заслуженный художник России Александр Дубровин.

Художник по костюмам: Елена Погожева.

Музыкальное оформление: заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой

Академик Пётр Михайлович Окаёмов, достигший больших высот в науках, живет в собственном непроницаемом мире мыслей, идей, открытий. Он живет один: обижен на сына, не признает невестку, ничего не знает и о своей внучке. В его одиночестве даже есть какая-то особенная гордость!

В один из не очень приятных для академика дней в дверь окаёмовской квартиры позвонили: Я — Маша, внучка, приехала жить. Академик был человеком долга! Жить так жить! Но эта новость отнюдь не обрадовала деда… А скорее кошки царапнули его сердце…

А с Машенькой в академически размеренное существование Петра Михайловича ворвалась жизнь с ее восторгами, огорчениями, радостями, смехом, упрямством, слезами.

В простом, прозрачном сюжете встречи деда и внучки живет вулкан: здесь и водоворот первой любви, и первая страшное разочарование и много всего — чувств, страсти, переживаний, юмора, трепетности сердца.

Один из важнейших вопросов сегодняшнего дня — вопрос об утрате чувств: виртуальное пространство делает свое дело. Люди боятся личных знакомств, человеческого общения, не умеют, не могут передавать свои впечатления словом, боятся тишины…

И сейчас, вбежавшая к нам в двери Машенька, очень нужна, как напоминание о великом и созидающем вечном законе любви!

В спектакле заняты: Народный артист России Борис Заволокин; заслуженные артисты России Наталья Дружинина, Ирина Федотова; Артисты Юрий Богородицкий, Ольга Баурина, Лариса Киеня.

Действующие лица и исполнители: