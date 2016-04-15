Сатирическая комедия в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик: Ольга Левковская

Художник-постановщик: Наталья Агарева

Балетмейстер: Марина Макарова

Художник по костюмам: Наталья Агарева

Музыкальное оформление: Максим Морозов

В интервью газете «Вечерняя Москва» Мейерхольд так охарактеризовал пьесу Эрдмана:

«Современная бытовая комедия, написанная в подлинных традициях Гоголя и Сухово-Кобылина. Наибольшую художественную ценность комедии составляет её текст. Характеристика действующих лиц крепко спаяна со стилем языка».

Герои пьесы разоблачают сами себя. У них иллюзорное представление о возможности врасти в революцию, утвердиться в ней, так как герой сам себе написал мандат, но сам же этого и боялся. Эрдман пытался показать бесполезность попыток трусливых людей перестроить жизнь на свой лад.

Действующие лица и исполнители: