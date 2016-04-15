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Мандат

Мандат

Сатирическая комедия в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик: Ольга Левковская
Художник-постановщик: Наталья Агарева
Балетмейстер: Марина Макарова
Художник по костюмам: Наталья Агарева
Музыкальное оформление: Максим Морозов

В интервью газете «Вечерняя Москва» Мейерхольд так охарактеризовал пьесу Эрдмана:

«Современная бытовая комедия, написанная в подлинных традициях Гоголя и Сухово-Кобылина. Наибольшую художественную ценность комедии составляет её текст. Характеристика действующих лиц крепко спаяна со стилем языка».

Герои пьесы разоблачают сами себя. У них иллюзорное представление о возможности врасти в революцию, утвердиться в ней, так как герой сам себе написал мандат, но сам же этого и боялся. Эрдман пытался показать бесполезность попыток трусливых людей перестроить жизнь на свой лад.

Действующие лица и исполнители:

  • Гулячкин Павел Сергеевич — Максим Игнатов
  • Надежда Петровна, его мать — Надежда Ермакова
  • Варвара Сергеевна, его сестра — Марина Лагутина
  • Широнкин Иван Иванович, их жилец — Алексей Яблонский
  • Настя, кухарка Гулячкиных — Евгения Кобзарь
  • Вишневская Тамара Леопольдовна — Любовь Ермакова
  • Сметанич Олимп Валерианович — Вячеслав Голубков
  • Валериан, сын его — Николай Вострецов
  • Автоном Сигизмундович — Артём Майдуров
  • Шарманщик — Вадим Нефёдов
  • Женщина с попугаем — Юлия Барабаш
  • Мальчик с барабаном — Александр Халилеев
Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
30 сентября 2017, суббота
18:00
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