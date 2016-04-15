Мандат
Сатирическая комедия в 2-х действиях.
Режиссер-постановщик: Ольга Левковская
Художник-постановщик: Наталья Агарева
Балетмейстер: Марина Макарова
Художник по костюмам: Наталья Агарева
Музыкальное оформление: Максим Морозов
В интервью газете «Вечерняя Москва» Мейерхольд так охарактеризовал пьесу Эрдмана:
«Современная бытовая комедия, написанная в подлинных традициях Гоголя и Сухово-Кобылина. Наибольшую художественную ценность комедии составляет её текст. Характеристика действующих лиц крепко спаяна со стилем языка».
Герои пьесы разоблачают сами себя. У них иллюзорное представление о возможности врасти в революцию, утвердиться в ней, так как герой сам себе написал мандат, но сам же этого и боялся. Эрдман пытался показать бесполезность попыток трусливых людей перестроить жизнь на свой лад.
Действующие лица и исполнители:
- Гулячкин Павел Сергеевич — Максим Игнатов
- Надежда Петровна, его мать — Надежда Ермакова
- Варвара Сергеевна, его сестра — Марина Лагутина
- Широнкин Иван Иванович, их жилец — Алексей Яблонский
- Настя, кухарка Гулячкиных — Евгения Кобзарь
- Вишневская Тамара Леопольдовна — Любовь Ермакова
- Сметанич Олимп Валерианович — Вячеслав Голубков
- Валериан, сын его — Николай Вострецов
- Автоном Сигизмундович — Артём Майдуров
- Шарманщик — Вадим Нефёдов
- Женщина с попугаем — Юлия Барабаш
- Мальчик с барабаном — Александр Халилеев