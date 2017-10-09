Магдалина имела статус презираемой блудницы. Ее судьба — быть побитой камнями или замученной бесами — была изменена встречей с самым необычным её современником, Иисусом Христом. Как же случилось, что отверженная грешница впоследствии была признана христианской святой?

Ответ на вопрос о личности Марии Магдалины: «кто она?» возможен, только если зритель ответит для себя на вопрос о личности Иисуса Христа — «кто Он?».

Стены древнего Иерусалима видели много царей, пророков, учителей, но только Один из них мог изменять судьбы людей. Две тысячи лет назад в этом славном городе происходили невиданные дела: прокаженные исцелялись, слепые прозревали, мертвые воскресали.

В Туле состоится премьера мюзикла «Магдалина», авторского проекта Романа Канатова.

Постановка — Андрей Третьяков, Ольга Корнеева.

Балкон от 300 Р.