7 декабря в Городском концертном зале покажут комедию «Ловушка для одинокого мужчины».

Спектакль «Ловушка для одинокого мужчины» — это захватывающий аттракцион с крутыми и неожиданными сюжетными поворотами и стремительно нарастающей динамикой. Все это щедро, но в меру приправлено неповторимой французской элегантностью. Но зрительский интерес на протяжении всего действия детектива держится на методе расследования преступления — сыщик в силу отсутствия доказательств полагается на личное чутье и анализ психологии преступника...

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.