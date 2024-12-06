  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Театры
  4. Ловушка для одинокого мужчины - Театры Тулы - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Ловушка для одинокого мужчины

Ловушка для одинокого мужчины

7 декабря в Городском концертном зале покажут комедию «Ловушка для одинокого мужчины».

Спектакль «Ловушка для одинокого мужчины» — это захватывающий аттракцион с крутыми и неожиданными сюжетными поворотами и стремительно нарастающей динамикой. Все это щедро, но в меру приправлено неповторимой французской элегантностью. Но зрительский интерес на протяжении всего действия детектива держится на методе расследования преступления — сыщик в силу отсутствия доказательств полагается на личное чутье и анализ психологии преступника...

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
7 декабря 2024, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Эммануэль
5 - 8 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Безмолвное братство
5 - 11 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 7 декабря 2023
Люксор Тула
Звезды в Сибири
5 - 12 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Елки-11
11 - 25 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Огниво
5 - 11 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.