Ловушка для одинокого мужчины
7 декабря в Городском концертном зале покажут комедию «Ловушка для одинокого мужчины».
Спектакль «Ловушка для одинокого мужчины» — это захватывающий аттракцион с крутыми и неожиданными сюжетными поворотами и стремительно нарастающей динамикой. Все это щедро, но в меру приправлено неповторимой французской элегантностью. Но зрительский интерес на протяжении всего действия детектива держится на методе расследования преступления — сыщик в силу отсутствия доказательств полагается на личное чутье и анализ психологии преступника...
В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
7 декабря 2024, суббота
17:00
5 - 8 декабря
5 - 11 декабря
19 августа - 7 декабря 2023
5 - 12 декабря
11 - 25 декабря
5 - 11 декабря