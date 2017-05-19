Легенда (Ивановский музыкальный театр)

В Тулу с гастролями приедет Ивановский музыкальный театр.

Композитор: Д. Лазарев.

Режиссер-постановщик: А. Лободаев.

Музыкальный руководитель: засл. арт. РФ А. Ладыженский.

Звукорежиссер: В. Решетов.

Художник-постановщик: А. Фролова (С.-Петербург).

Балетмейсер-постановщик: В. Лисовская.

Художник по свету: Т. Ижевская.

Это романтическая новелла, наполненная светлой печалью история о Любви и Смерти. В доме четыре года назад поселилось горе. Не звучит смех, не слышно теплых слов, и никто в доме уже давно не смотрит друг на друга с нежностью и любовью. Безутешная мать все подчинила своей скорби, несмотря на то, что в семье ещё трое детей. Однажды ночью в доме появляется необыкновенная Странница — красивая и загадочная. И только, благодаря ей, в этой семье поймут, какая великая ценность — Жизнь. Жизнь, перед которой меркнут со временем все потери и утраты. Эта возвышенная легенда, проникнутая верой в нравственные идеалы и воспевающая любовь, это легенда, полна глубоких философских раздумий, оборачивающаяся явью!