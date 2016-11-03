Лебединое озеро (Белорусский музыкальный театр)

Старый новый год с Белорусским государственным академическим музыкальным театром.

Балетмейстер-постановщик народная артистка Беларуси Екатерина Фадеева.

Балетмейстер-постановщик номеров: «Неаполитанский танец», «Польский танец», «Венгерский танец» заслуженная артистка Российской Федерации Нина Дьяченко.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик лауреат международного конкурса Юрий Галяс.

Дирижер: Марина Третьякова.

Художник-постановщик: Любовь Сидельникова.

Художник по свету: Сергей Озеран.

17 и 18 ноября труппа классического балета Белорусского государственного музыкального театра представит зрителям свою версию знаменитого балета. В отличие от стандартных, четырехактных спектаклей, постановка Музыкального театра будет состоять из двух актов и четырех картин, по две картины в каждом акте. В основу хореографии второй и четвертой картин — «озерно-лебединых» — положена классическая редакция Петипа-Иванова. Первая же и третья картины балета будут исполняться в редакции балетмейстера-постановщика, главного балетмейстера театра, народной артистки Беларуси Екатерины Фадеевой.

Как отмечает Екатерина Фадеева, значительную помощь при создании спектакля оказали заслуженный артист Республики Беларусь Вениамин Захаров (в качестве педагога-репетитора) и заслуженная артистка России Нина Дьяченко (в качестве постановщика польского, венгерского и испанского танцев). Некоторая же корректировка хореографического материала обусловлена возможностями молодого, еще только складывающегося хореографического коллектива.