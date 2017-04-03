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Карнавал магии

Карнавал магии

Московский государственный театр иллюзий выступит в Туле с шоу-программой «Карнавал магии».

Театр иллюзии известен в России и за рубежом с 1989 года и является единственным в своем роде, совмещающим в себе трюк, иллюзию и дрессуру.

Постановки руководителя, заслуженного артиста России и лауреата международных конкурсов Анатолия Ляшенко, представляют собой яркие, красочные шоу.

Здесь переплетаются фокусы с огнем, водой и животными, а человека разделяют на четыре части. Наравне с хождением по мечам здесь можно увидеть обезьян верхом на собаках, а крыс, проходящих сквозь стекло, сменяет акробатическая эксцентрика.

Именно от этого переплетения жанров рождается нечто уникальное и незабываемое, интересное для взрослых и детей.

В шоу присутствует юмор, красота, наследие великих чародеев XX века — Гудини, Соркара, Копперфильда и Кио в авторской интерпретации театра.

Телефон для справок 385−285.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
23 мая 2017, вторник
19:00
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