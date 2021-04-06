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AX...OFF

AX...OFF

9 и 22 апреля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...

Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.

Приобрести билеты на 9 апреля или 22 апреля можно по ссылкам.

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
9 апреля 2021, пятница
19:00
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22 апреля 2021, четверг
19:00
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Касса
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