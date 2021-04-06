AX...OFF
9 и 22 апреля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 9 апреля или 22 апреля можно по ссылкам.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
9 апреля 2021, пятница
19:00
22 апреля 2021, четверг
19:00
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
10 апреля - 29 мая
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽