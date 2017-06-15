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Авантюристы поневоле

Авантюристы поневоле

В основу постановки «Авантюристы поневоле» легла пьеса Александра Коровкина «Тетки», в сущности являющаяся переложением американской классики «Мышьяк и старые кружева» Джозефа Кесселринга. По сюжету сестры-старушки угощают мастера окон пирожками, куда случайно попадает мышьяк. Героиням приходится спешно прятать труп, прежде чем в их доме объявляются племянники — сбежавший из тюрьмы преступник и разорившийся продюсер.

В спектакле играют звезда «Мажора» Павел Прилучный, его коллега по «Закрытой школе» и «Квесту» Агата Муцениеце, народная артистка России Раиса Рязанова («Москва слезам не верит»), а также заслуженные артисты Алексей Якубов и Александр Мохов.

Билеты от 1000 до 3000 Р.
Телефоны для справок 8−905−621−60−02, 77−03−86.

Билеты в Большом универмаге.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
11 декабря 2017, понедельник
19:00
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